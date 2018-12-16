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В метро Киева внезапно скончался пассажир

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В воскресенье, 16 декабря, в Киеве на платформе станции метро "Святошин" умер мужчина.

Как передает ТСН, ссылаясь на информацию правоохранителей, инцидент произошел около 18:40.

Мужчина потерял сознание и упал. Медики оперативно прибыли на вызов, однако спасти его не смогли — смерть наступила почти мгновенно.

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В сети также появились фотографии с места ЧП.

В метро Киева внезапно скончался пассажир

ТСН

В метро Киева внезапно скончался пассажир

ТСН

Напомним, ранее в Киеве около станции метро "Нивки" скончался мужчина. Его тело обнаружили случайные прохожие, однако никто не видел, как именно он умер.

Как писал OBOZREVATEL, недавно в Харькове подростки тайно проникли в закрытые для посещения тоннели станции метро "Победа", взломав замки в вентиляционной шахте и отключив сигнализацию.

Читайте все новости по теме "Киевское метро" на OBOZREVATEL.

Темы
Киевское метроНовости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Теги
смертьфотографииКиевский метрополитен
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