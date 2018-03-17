"В машине что-то опасное": в Киеве произошел инцидент с активистами "Михомайдана"

В центре Киева полицейские заблокировали машину со сценой сторонников экс-главы Грузии и лидера партии "Рух нових сил" Михеила Саакашвили.

Как сообщается на странице партии в Facebook, активисты хотели установить сцену на Майдане для проведения акции протеста, которая запланирована на воскресенье, 18 марта.

"Силовики заблокировали грузовик со сценой, а теперь забирают в участки активистов! По предварительной информации забрали водителя грузовика и активиста Игоря Терещенко, вероятно их отвезли в Шевченковское отделения полиции", — говорится в заявлении.

В свою очередь "Громадське" отмечает, что правоохранители заблокировали грузовой автомобиль представителей "Руху нових сил" на Европейской площади возле гостиницы "Днепр". Вокруг находится около 200 полицейских и нацгвардейцев.

По словам представителя "Руху нових сил" Владимира Гавриша, 6 марта они подали заявку в Киевсовет на проведение мирной акции возле Майдана Независимости 18 марта. В субботу около 18:00 их автомобиль выехал для установления сцены, однако его заблокировали правоохранители.

"Они говорят о том, что поступил звонок, и в машине находится что-то опасное. Мы предложили проверить ее в нашем присутствии, но нам доступа не дали. Несмотря на то, что там наше имущество", — сказал Гавриш.

Представители полиции отметили, что имеют право блокировать автомобиль, поскольку получили соответствующий звонок о возможной опасности.

"Мы получили звонок с сообщением о том, что в машине находятся опасные предметы. Должны проверить. Продолжается проверка", — сказал полицейский.

Как писал "Обозреватель", ранее журналист показал, что оставил после себя "Михомайдан" в центре Киева.