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В колледже под Киевом распылили газ: полиция озвучила причину

8.2тЧитать новость на украинском

В Белой Церкви 29 мая в общежитии одного из колледжей распылили газ.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников.

Как сообщил нам в комментарии начальник отдела коммуникаций ГУ Нацполиции в Киевской области Николай Жукович, на линию "102" поступил вызов из-за запаха газа.

"Правоохранители выехали на место для установления причин вызова. Информация о том, был ли распылен газ, появится после заключения наших специалистов", ― пояснил Жукович.

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Как стало известно позже, в общежитии между собой поругались студенты, и один из них распылил своему оппоненту в лицо газ из баллончика.

"Четверо несовершеннолетних надышались перцового газа и были доставлены в больницу", ― пояснили в полиции.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в мае в украинских школах началась волна отравлений детей разными газообразными веществами. Правоохранители выяснили, что в социальных сетях призывают украинских школьников распылять газ в учебных заведениях.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
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