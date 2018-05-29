В колледже под Киевом распылили газ: полиция озвучила причину

В Белой Церкви 29 мая в общежитии одного из колледжей распылили газ.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников.

Как сообщил нам в комментарии начальник отдела коммуникаций ГУ Нацполиции в Киевской области Николай Жукович, на линию "102" поступил вызов из-за запаха газа.

"Правоохранители выехали на место для установления причин вызова. Информация о том, был ли распылен газ, появится после заключения наших специалистов", ― пояснил Жукович.

Новости В харьковской школе на детей распылили слезоточивый газ

Как стало известно позже, в общежитии между собой поругались студенты, и один из них распылил своему оппоненту в лицо газ из баллончика.

"Четверо несовершеннолетних надышались перцового газа и были доставлены в больницу", ― пояснили в полиции.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в мае в украинских школах началась волна отравлений детей разными газообразными веществами. Правоохранители выяснили, что в социальных сетях призывают украинских школьников распылять газ в учебных заведениях.