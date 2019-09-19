В Киеве "заминировали" все мосты, роддомы и ТРЦ: что известно

В четверг, 19 сентября, полиция Киева получила анонимное сообщение о минировании всех мостов, родильных домов и ТРЦ в столице.
Об этом сообщает "Еспресо".
Отмечается, что по соответствующим адресам выехали правоохранители, взрывотехники и кинологи для проверки информации. Также инициировали вопрос об эвакуации людей.
В Киеве "заминировали" все мосты, роддомы и ТРЦ
ТСН
Как сообщал OBOZREVATEL, накануне 18 сентября в Киеве военный из Крыма Алексей Белько "заминировал" мост Метро.
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