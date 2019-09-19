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19 сентября • обновлено в 18:05
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В Киеве "заминировали" все мосты, роддомы и ТРЦ: что известно

3.6т Читать материал на украинском

В четверг, 19 сентября, полиция Киева получила анонимное сообщение о минировании всех мостов, родильных домов и ТРЦ в столице.

Об этом сообщает "Еспресо".

Отмечается, что по соответствующим адресам выехали правоохранители, взрывотехники и кинологи для проверки информации. Также инициировали вопрос об эвакуации людей.

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В Киеве "заминировали" все мосты, роддомы и ТРЦ

В Киеве "заминировали" все мосты, роддомы и ТРЦ

ТСН

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне 18 сентября в Киеве военный из Крыма Алексей Белько "заминировал" мост Метро.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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филипп филипыч
филипп филипыч
все? вы че сдурели? по ходу закон про симки проталкивают)
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