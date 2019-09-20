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20 сентября • обновлено в 15:20
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В Киеве "заминировали" детсады, больницы и мосты

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В пятницу, 20 сентября, в Киеве неизвестный сообщил о бомбах в жилых домах, медицинских учреждениях, детских садах, торговых центрах, посольстве США и на мостах.

Как отмечает Информатор, сообщение поступило на электронную почту полиции Киева в 08:09. В нем говорилось о взрывчатке более чем в 10 жилых домах, пяти роддомах, двух больницах, онкоцентре, 11 детсадах и более 20 торговых центрах. Среди всего списка также есть Посольство США в Украине и все мосты Киева.

В Киеве заминировали десятки объектов

В Киеве заминировали десятки объектов

LIGA.net

Новости
Под угрозой более 70 объектов: в Киеве "заминировали" Раду, ОП, Кабмин и все мосты

Жилые дома:

  • проспект Генерала Ватутина, 3 а

  • улица Привокзальная, 2 а

  • переулок Богдана Хмельницкого, 4

  • переулок Яновского, 4 б

  • улица Кемеровская, 67

  • улица Антоновича, 66

  • улица Кудряшова, 15

  • улица Боголюбоава, 31

  • улица Пчелки, 5

  • Московская площадь, 3

  • улица Николая Закревского, 95 а

  • переулок Ахтырский, 4

  • проспект Победы, 67

  • улица Марины Расковой, 1

Роддомы и больницы:

  • Киевский роддом №1 по адресу улица Арсенальная, 5

  • Киевский роддом №2 по адресу улица Мостицкая, 11

  • Киевский роддом №3 по адресу улица Василия Кучера, 7

  • Киевский роддом №5 по адресу проспект Лобановского, 2

  • Киевский роддом №6 по адресу улица Петра Запорожцка, 26 а

  • Городская клиническая больница №4 по адресу улица Соломенская, 17

  • Городская клиническая больница №5 по адресу улица Отдыха, 11

  • Онкологический центр городская клиническая больница №11 по адресу улица Рогозовская, 6

Детсады:

  • "Планета детства"

  • Baby Star

  • "Аристотель"

  • "Монтессори"

  • "Орленок"

  • "Осокорки"

  • "Подснежники"

  • "Лесной звоночек"

  • "Радуга"

  • "Ромашка"

  • "Гроно"

Торговые центры:

  • Gulliver

  • Ocean Plaza

  • Globus

  • Retroville

  • Метроград

  • Комод

  • ЦУМ

  • Art Mall

  • Проспект

  • Караван

  • Метрополис

  • Квадрат

  • Аркадия

  • Dream Town

  • Лимон

  • New Way

  • Rive Gauche

  • Магеллан

  • Атмосфера

  • Променада

  • Украина

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 19 сентября, полиция Киева получила анонимное сообщение о минировании всех мостов, родильных домов и ТРЦ в столице.

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