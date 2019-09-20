В Киеве "заминировали" детсады, больницы и мосты

В пятницу, 20 сентября, в Киеве неизвестный сообщил о бомбах в жилых домах, медицинских учреждениях, детских садах, торговых центрах, посольстве США и на мостах.

Как отмечает Информатор, сообщение поступило на электронную почту полиции Киева в 08:09. В нем говорилось о взрывчатке более чем в 10 жилых домах, пяти роддомах, двух больницах, онкоцентре, 11 детсадах и более 20 торговых центрах. Среди всего списка также есть Посольство США в Украине и все мосты Киева.

В Киеве заминировали десятки объектов LIGA.net

Жилые дома:

проспект Генерала Ватутина, 3 а

улица Привокзальная, 2 а

переулок Богдана Хмельницкого, 4

переулок Яновского, 4 б

улица Кемеровская, 67

улица Антоновича, 66

улица Кудряшова, 15

улица Боголюбоава, 31

улица Пчелки, 5

Московская площадь, 3

улица Николая Закревского, 95 а

переулок Ахтырский, 4

проспект Победы, 67

улица Марины Расковой, 1

Роддомы и больницы:

Киевский роддом №1 по адресу улица Арсенальная, 5

Киевский роддом №2 по адресу улица Мостицкая, 11

Киевский роддом №3 по адресу улица Василия Кучера, 7

Киевский роддом №5 по адресу проспект Лобановского, 2

Киевский роддом №6 по адресу улица Петра Запорожцка, 26 а

Городская клиническая больница №4 по адресу улица Соломенская, 17

Городская клиническая больница №5 по адресу улица Отдыха, 11

Онкологический центр городская клиническая больница №11 по адресу улица Рогозовская, 6

Детсады:

"Планета детства"

Baby Star

"Аристотель"

"Монтессори"

"Орленок"

"Осокорки"

"Подснежники"

"Лесной звоночек"

"Радуга"

"Ромашка"

"Гроно"

Торговые центры:

Gulliver

Ocean Plaza

Globus

Retroville

Метроград

Комод

ЦУМ

Art Mall

Проспект

Караван

Метрополис

Квадрат

Аркадия

Dream Town

Лимон

New Way

Rive Gauche

Магеллан

Атмосфера

Променада

Украина

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 19 сентября, полиция Киева получила анонимное сообщение о минировании всех мостов, родильных домов и ТРЦ в столице.

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