В Киеве "заминировали" детсады, больницы и мосты

В пятницу, 20 сентября, в Киеве неизвестный сообщил о бомбах в жилых домах, медицинских учреждениях, детских садах, торговых центрах, посольстве США и на мостах.
Как отмечает Информатор, сообщение поступило на электронную почту полиции Киева в 08:09. В нем говорилось о взрывчатке более чем в 10 жилых домах, пяти роддомах, двух больницах, онкоцентре, 11 детсадах и более 20 торговых центрах. Среди всего списка также есть Посольство США в Украине и все мосты Киева.
В Киеве заминировали десятки объектов
LIGA.net
Жилые дома:
проспект Генерала Ватутина, 3 а
улица Привокзальная, 2 а
переулок Богдана Хмельницкого, 4
переулок Яновского, 4 б
улица Кемеровская, 67
улица Антоновича, 66
улица Кудряшова, 15
улица Боголюбоава, 31
улица Пчелки, 5
Московская площадь, 3
улица Николая Закревского, 95 а
переулок Ахтырский, 4
проспект Победы, 67
улица Марины Расковой, 1
Роддомы и больницы:
Киевский роддом №1 по адресу улица Арсенальная, 5
Киевский роддом №2 по адресу улица Мостицкая, 11
Киевский роддом №3 по адресу улица Василия Кучера, 7
Киевский роддом №5 по адресу проспект Лобановского, 2
Киевский роддом №6 по адресу улица Петра Запорожцка, 26 а
Городская клиническая больница №4 по адресу улица Соломенская, 17
Городская клиническая больница №5 по адресу улица Отдыха, 11
Онкологический центр городская клиническая больница №11 по адресу улица Рогозовская, 6
Детсады:
"Планета детства"
Baby Star
"Аристотель"
"Монтессори"
"Орленок"
"Осокорки"
"Подснежники"
"Лесной звоночек"
"Радуга"
"Ромашка"
"Гроно"
Торговые центры:
Gulliver
Ocean Plaza
Globus
Retroville
Метроград
Комод
ЦУМ
Art Mall
Проспект
Караван
Метрополис
Квадрат
Аркадия
Dream Town
Лимон
New Way
Rive Gauche
Магеллан
Атмосфера
Променада
Украина
Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 19 сентября, полиция Киева получила анонимное сообщение о минировании всех мостов, родильных домов и ТРЦ в столице.
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