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21 марта • обновлено в 20:21
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В Киеве закрыли все детские и спортивные площадки из-за карантина

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В Киеве с 21 марта запретили пользоваться детскими и спортивными площадками в парках, скверах и на придомовых территориях из-за угрозы коронавируса.

Об этом говорится в Протоколе №16 Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА "О предотвращении распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной короновирусом SARS-CoV-2, и введении дополнительных ограничительных мероприятий на территории города Киева".

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В Киеве закрыли все детские и спортивные площадки

В Киеве закрыли все детские и спортивные площадки

"Районным в городе Киеве государственным администрациям, коммунальному объединению "Киевзеленстрой", ГУ Национальной полиции Украины в г. Киеве обеспечить проведение информационной и разъяснительной работы о запрете пользования детскими и спортивными площадками в парках, скверах и на придомовых территориях", – сказано в документе.

Запрет вводится "до улучшения эпидемической ситуации".

Кроме того, Департаменту экономики и инвестиций, Департаменту финансов КГГА поручено до 24 марта обеспечить выделение целевых средств в размере 23 млн грн на проведение мероприятий по проведению дезинфекции жилых многоквартирных домов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев полностью остановит движение общественного транспорта с понедельника, 23 марта, в связи с карантином в Украине из-за распространения коронавируса COVID-19.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина Киев
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