В Киеве вспыхнул пожар в больнице: первые подробности и фото

В Киевской городской клинической больнице скорой медицинской помощи (улица Братиславская, 3) в понедельник, 28 октября, вспыхнул пожар.

Факт возгорания OBOZREVATEL подтвердили в пресс-службе ГСЧС Украины г. Киева. Сообщение о пожаре поступило около 13:30. Спасатели начали ликвидацию ЧП.

Как написало издание "Информатор", дым шел из окна третьего этажа. Пожар охватил мебель в одном из кабинетов и разгорелся на площади 20 квадратных метров. Предварительно, возгорание произошло в здании приемного отделения.

В Киеве вспыхнул пожар в больнице Информатор

К месту происшествия начали стягивать дополнительные силы ГСЧС. Неизвестно, есть ли пострадавшие.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Печерском районе Киева 25 октября вспыхнул пожар в жилом доме на улице Бойчука, 4а. Там спасатели обнаружили труп мужчины.

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