В Киеве водитель под наркотиками протаранил остановку с людьми

В Киеве на перекрестке Петра Запорожца и Перова столкнулись автомобили Nissan и BMW. Одна из машин въехала в остановку с людьми.

Как сообщает Информатор, авария произошла 22 февраля. Nissan пытался повернуть с Запорожца на бульвар, не пропустил BMW и столкнулся с ним, от чего "немца" снесло в остановку общественного транспорта.

К счастью, люди на остановке быстро сориентировались и не пострадали. Увы, оба водителя получили травмы, предварительно, ног. Их госпитализировали.

Информатор

Информатор

Информатор

Один из очевидцев случившегося заявил, что за рулем автомобиля, который влетел в остановку, находился водитель в состоянии алкогольного или же наркотического опьянения и он, якобы, сильно превысил допустимую скорость, но ни сам мужчина, ни правоохранители эту информацию не прокомментировали.

Информатор

Информатор

Информатор

Обе машины получили серьезные повреждения, на место даже прибыли сотрудники ГСЧС, чтобы избежать возгорания автомобилей. Также там работали патрульные, медики и следственно-оперативная группа, помощь пострадавшим также оказывали активисты ОО "Автопатруль Майдан". Детали случившегося устанавливаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе этого года в Украине произошло более 11 тысяч ДТП, в которых погиб 271 человек. Количество жертв на 45 процентов выше чем за аналогичный период прошлого года.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram