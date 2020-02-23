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23 февраля • обновлено в 14:07
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В Киеве водитель под наркотиками протаранил остановку с людьми. Фото и видео с места

4.4т
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В Киеве на перекрестке Петра Запорожца и Перова столкнулись автомобили Nissan и BMW. Одна из машин въехала в остановку с людьми.

Как сообщает Информатор, авария произошла 22 февраля. Nissan пытался повернуть с Запорожца на бульвар, не пропустил BMW и столкнулся с ним, от чего "немца" снесло в остановку общественного транспорта.

К счастью, люди на остановке быстро сориентировались и не пострадали. Увы, оба водителя получили травмы, предварительно, ног. Их госпитализировали.

В Киеве водитель под наркотиками протаранил остановку с людьми

Информатор

В Киеве водитель под наркотиками протаранил остановку с людьми

Информатор

В Киеве водитель под наркотиками протаранил остановку с людьми

Информатор

Один из очевидцев случившегося заявил, что за рулем автомобиля, который влетел в остановку, находился водитель в состоянии алкогольного или же наркотического опьянения и он, якобы, сильно превысил допустимую скорость, но ни сам мужчина, ни правоохранители эту информацию не прокомментировали.

В Киеве водитель под наркотиками протаранил остановку с людьми

Информатор

В Киеве водитель под наркотиками протаранил остановку с людьми

Информатор

В Киеве водитель под наркотиками протаранил остановку с людьми

Информатор

Обе машины получили серьезные повреждения, на место даже прибыли сотрудники ГСЧС, чтобы избежать возгорания автомобилей. Также там работали патрульные, медики и следственно-оперативная группа, помощь пострадавшим также оказывали активисты ОО "Автопатруль Майдан". Детали случившегося устанавливаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе этого года в Украине произошло более 11 тысяч ДТП, в которых погиб 271 человек. Количество жертв на 45 процентов выше чем за аналогичный период прошлого года.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Украина Киев
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