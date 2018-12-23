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/Новости Киева

В Киеве внезапно закрыли одну из станций метро: что случилось

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Станцию метро "Лыбедская" в Киеве закрыли на вход и выход из-за сообщения о заминировании. Позже стало известно, что вызов оказался ложным. Станцию снова открыли.

Об этом сообщается на странице КП "Киевский метрополитен" в Facebook, где отметили, что звонок поступил анонимно.

"Внимание! Станция "Лыбедская" закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании. Проводится проверка", — написали в пресс-службе столичного метро.

Между тем пресс-служба полиции Киева сообщила, что станция и прилегающие территории осматривается подразделениями полиции, специалистами взрывотехнической службы, кинологами и спасателями.

В 14.30 выяснилось, что анонимный звонок о минировании станции "Лыбедская" оказался ложным, после проверки она работает в обычном режиме.

"Станцию "Лыбедская" осмотрели. Взрывоопасные предметы не выявлены. Работаем в обычном режиме", — сообщается в микроблоге в Твиттер киевского метрополитена.

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"Материалы за этим фактом внесены в журнал единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях Управления полиции в метрополитене. Проводится проверка, по результатам которой будет дана соответствующая правовая квалификация этого события. Правоохранители проводят мероприятия по установлению лица, сообщившего о заминировании", — сообщили в полиции.

В Киеве внезапно закрыли одну из станций метро: что случилось

Киевский метрополитен

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Место
Украина
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Лапули...а у вас в царстве государстве кроме жёлтой и синей краски...другие делаются?
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2 из 4 ответов | показать все
Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Луцюк Виталий, Ты русский язык вспомнил?
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Луцюк Виталий, Во, на русском заговорил. Красава!!
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