В Киеве внезапно закрыли одну из станций метро: что случилось

Станцию метро "Лыбедская" в Киеве закрыли на вход и выход из-за сообщения о заминировании. Позже стало известно, что вызов оказался ложным. Станцию снова открыли.

Об этом сообщается на странице КП "Киевский метрополитен" в Facebook, где отметили, что звонок поступил анонимно.

"Внимание! Станция "Лыбедская" закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании. Проводится проверка", — написали в пресс-службе столичного метро.

Между тем пресс-служба полиции Киева сообщила, что станция и прилегающие территории осматривается подразделениями полиции, специалистами взрывотехнической службы, кинологами и спасателями.

В 14.30 выяснилось, что анонимный звонок о минировании станции "Лыбедская" оказался ложным, после проверки она работает в обычном режиме.

"Станцию "Лыбедская" осмотрели. Взрывоопасные предметы не выявлены. Работаем в обычном режиме", — сообщается в микроблоге в Твиттер киевского метрополитена.

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"Материалы за этим фактом внесены в журнал единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях Управления полиции в метрополитене. Проводится проверка, по результатам которой будет дана соответствующая правовая квалификация этого события. Правоохранители проводят мероприятия по установлению лица, сообщившего о заминировании", — сообщили в полиции.

Киевский метрополитен

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