В Киеве троллейбус разнес в щепки светофор. Фото и карта

В пятницу, 25 октября в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием троллейбуса.

Как сообщает корреспондент OBOZREVATEL, ДТП случилось на пересечении улиц Сырецкой и Кирилловской.

Предварительно установлено, что во время движения троллейбус сбил светофоры, что были закреплены над проезжей частью. Обломки попадали на дорогу и задели проезжающие мимо машины.

Из-за разбитого светофора движение авто ограничено, но не прекратилось, машины лишь объезжали обломки.

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ДТП в Киеве

ДТП в Киеве

ДТП в Киеве

ДТП в Киеве

ДТП в Киеве

ДТП в Киеве

Как сообщал OBOZREVATEL:

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