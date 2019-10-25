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25 октября • обновлено в 09:39
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В Киеве троллейбус разнес в щепки светофор. Фото и карта

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В пятницу, 25 октября в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием троллейбуса.

Как сообщает корреспондент OBOZREVATEL, ДТП случилось на пересечении улиц Сырецкой и Кирилловской.

Предварительно установлено, что во время движения троллейбус сбил светофоры, что были закреплены над проезжей частью. Обломки попадали на дорогу и задели проезжающие мимо машины.

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Из-за разбитого светофора движение авто ограничено, но не прекратилось, машины лишь объезжали обломки.

Карта

Карта

ДТП в Киеве

ДТП в Киеве

ДТП в Киеве

ДТП в Киеве

ДТП в Киеве

ДТП в Киеве

ДТП в Киеве

ДТП в Киеве

ДТП в Киеве

ДТП в Киеве

ДТП в Киеве

ДТП в Киеве

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Киеве на Кольцевой дороге произошло ДТП. Водитель BMW насмерть сбил человека, который переходил дорогу.

  • В столице произошло ДТП с участием автомобиля Volkswagen Multivan и пешехода. Машина была на российских номерных знаках, которые водитель после аварии снял.

  • В Киевской области у тягача DAF оторвался контейнер, в результате чего на участке образовался серьезный затор.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
ДТП
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