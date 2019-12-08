В Киеве собирается Майдан против капитуляции: все подробности онлайн

В Киеве на Майдане Незалежности начали собираться люди на акцию протеста против капитуляции Украины "Красные линии для Зе".

По состоянию на 12.30 воскресенья на главной площади столицы уже собралось около трехсот человек, передает корреспондент OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте доконца).

На Майдане уже поставили сцену. Начало митинга запланировано на 13:00.

В Киеве проходит акция против капитуляции Украины

Напомним, выйти на Майдан украинцев призвали три политические фракции: "Голос", "Батьківщина" и "Европейская солидарность".

OBOZREVATEL будет вести текстовую трансляцию происходящего.

В Киеве проходит акция против капитуляции Украины

В Киеве проходит акция против капитуляции Украины

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Как писал OBOZREVATEL:

Накануне саммита в "нормандском формате" политические партии "Европейская солидарность", "Голос" и "Батьківщина" приняли совместное заявление. Партии заявили о необходимости соблюдения в ходе переговоров 9 декабря "красных линий", нарушение которых нанесет непоправимый ущерб Украине.

21 ноября, в День достоинства и свободы на Майдане Незалежности прошло вече против капитуляции.

29 октября под Офисом президента Владимира Зеленского прошла акция протеста в связи с началом разведения войск в Золотом на Донбассе. По мнению участников, отвод больше похож на отступление украинской армии.

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