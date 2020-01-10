В Киеве упали тарифы на отопление и горячую воду: названы новые цифры

В Киеве по указанию Кабинета министров уменьшили цену на газ для населения на 22-23%, что составило минус 300-400 в платежках.

По словам заместителя мэра Киева Петра Пантелеева, это самый крупный перерасчет в Украине, передает "Информатор".

На брифинге в пятницу, 10 января, он заявил, что в целом вместе жители Киева сэкономят более 320 млн грн. Новые цифры они увидят уже в платежках, которые получат в январе.

В Киеве упали тарифы на отопление и горячую воду 112 Украина

Ранее тариф на отопление для квартир без счетчиков был 32,47 грн за кв. м. Теперь цену снизили до 25,32 грн.

По словам директора структурного подразделения "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константина Лопатина, стоимость воды уменьшится на 20 грн за кубометр. То есть, если ранее жители Киева платили 97,89 грн, то теперь цена будет 78,32 грн.

Пантелеев также отметил, что 80% цены – это газ. Тариф на него – 6235,51 за тысячу кубометров. После перерасчета в декабре фактическая цена – 4276,63 грн за тысячу кубометров.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 января 2020 года украинцам ввели абонплату за газ. Платить придется за инфраструктуру.

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