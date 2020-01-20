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20 января • обновлено в 11:10
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В Киеве пьяный "активист" разбил шесть авто. Фото и видео

2.4т
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В Киеве на проспекте Науки утром 20 января пьяный водитель Mitsubishi на большой скорости влетел в автомобили, разбив порядка шести из них.

В результате аварии есть пострадавшие. Также на проспекте из-за нее образовалась пробка. Об этом сообщает в Facebook Kyiv Artyl (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Предварительно, нетрезвый водитель автомобиля Mitsubishi не справился с управлением и разбил 6 легковых автомобилей: Suzuki, Audi, ВАЗ, Mercedes, Volkswagen и Газель", – говорится в посте.

Пьяный "активист" разбил шесть авто в Киеве

Пьяный "активист" разбил шесть авто в Киеве

Виновником ДТП якобы является активист Голосеевского района Сергей Гаркуша. У него в крови было обнаружено 2.09 промилле алкоголя, из-за чего мужчине понадобилась даже медицинская помощь.

ДТП на проспекте Науки в Киеве

ДТП на проспекте Науки в Киеве

Facebook/Kyiv Artyl

В крови виновника аварии обнаружено 2.09 промилле алкоголя

В крови виновника аварии обнаружено 2.09 промилле алкоголя

Facebook/Kyiv Artyl

Также в результате столкновения пострадал один из пассажиров его Mitsubishi. При этом двое других с места аварии сбежали.

ДТП на проспекте Науки в Киеве

ДТП на проспекте Науки в Киеве

Facebook/Kyiv Artyl

"Что примечательно – Сергей активно рассказывает, что является участником ГО "Варта Голосеева", хотя он таковым не является", – добавили в сообщении.

ДТП на проспекте Науки в Киеве

ДТП на проспекте Науки в Киеве

Скриншот с видео

На месте аварии продолжает работать полиция, также были вызваны сотрудники следственно-оперативной группы.

Виновник ДТП на проспекте Науки в Киеве

Виновник ДТП на проспекте Науки в Киеве

Facebook/Kyiv Artyl

ДТП на проспекте Науки в Киеве

ДТП на проспекте Науки в Киеве

Facebook/Kyiv Artyl

ДТП на проспекте Науки в Киеве

ДТП на проспекте Науки в Киеве

Facebook/Kyiv Artyl

ДТП на проспекте Науки в Киеве

ДТП на проспекте Науки в Киеве

Скриншот с видео

ДТП на проспекте Науки в Киеве

ДТП на проспекте Науки в Киеве

Скриншот с видео

Пробка в результате ДТП на проспекте Науки в Киеве

Пробка в результате ДТП на проспекте Науки в Киеве

Facebook/dtp.kiev.ua

Как писал OBOZREVATEL, в Управлении патрульной полиции Киева сообщили, что за прошедший год составили 11,6 тыс. протоколов на водителей, управлявших авто в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

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Автор
Марта Рок
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
пьяный за рулем авария ДТП
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