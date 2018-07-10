МоваЯзык
Регистрация
LadyCity

В Киеве прощаются с Левком Лукьяненко: прямая трансляция

951Читать новость на украинском

В Киеве 10 июля прощаются с известным диссидентом, соавтором "Акта о независимости Украины" и писателем Левком Лукьяненко.

Церемония началась в 10 утра в клубе Кабинета министров, передает УНН в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Почтить память выдающегося украинца пришли политики, общественные деятели и небезразличные граждане.

После всенародного прощания во Владимирском соборе проведут обряд отпевания, а затем Лукьяненко похоронят на Байковом кладбище.

Левко Лукьяненко

Новости
Названы место и дата похорон Героя Украины Левка Лукьяненко

Напомним, что выдающийся украинец ушел в возрасте 89 лет. По словам его жены, Надежды Лукьяненко, ему очень хотелось дожить до своего 90-летия, которое наступило бы 24 августа 2018 года. Однако мужчину подвело здоровье: на протяжении последних лет он болел лейкозом. Кроме этого, полтора года назад Левко сломал себе сустав, а на месте травмы возник тромб.

Новость дополняется

Как писал OBOZREVATEL, 9 июля с Героем Украины Левком Лукьяненко прощались на его малой родине, в селе Хотов.

Персона
Левко Лукьяненко
Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
4
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Петров Игорь
Петров Игорь
Благодаря этому человеку Украина стала такой: "Хатка, плетень с крынками, вдали цуцык пацюка прёт, из соседней хаты стеклом позвякивают и кислым запашком брага радует. Всё домотканое, в рушниках, семь подушек в горочку и грязь блестит под Луной как антрацит." Очень обидно, что идеи таких людей восторжествовали с очень раньше хорошей стране.
Ответить
0
0

Наши блоги