В Киеве прощаются с Левком Лукьяненко: прямая трансляция

В Киеве 10 июля прощаются с известным диссидентом, соавтором "Акта о независимости Украины" и писателем Левком Лукьяненко.

Церемония началась в 10 утра в клубе Кабинета министров, передает УНН в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Почтить память выдающегося украинца пришли политики, общественные деятели и небезразличные граждане.

После всенародного прощания во Владимирском соборе проведут обряд отпевания, а затем Лукьяненко похоронят на Байковом кладбище.

Левко Лукьяненко

Новости Названы место и дата похорон Героя Украины Левка Лукьяненко

Напомним, что выдающийся украинец ушел в возрасте 89 лет. По словам его жены, Надежды Лукьяненко, ему очень хотелось дожить до своего 90-летия, которое наступило бы 24 августа 2018 года. Однако мужчину подвело здоровье: на протяжении последних лет он болел лейкозом. Кроме этого, полтора года назад Левко сломал себе сустав, а на месте травмы возник тромб.

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Как писал OBOZREVATEL, 9 июля с Героем Украины Левком Лукьяненко прощались на его малой родине, в селе Хотов.