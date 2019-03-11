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/Новости Киева

В Киеве поезд оторвал голову мужчине: подробности и фото 18+

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В понедельник, 11 марта, на Центральном железнодорожном вокзале Киева мужчина кинулся под поезд.

Состав не смог остановится и оторвал голову погибшему, сообщает Информатор. На вид ему было 50-60 лет, личность пока не установлена.

Как рассказали в "Укрзалізниці", поезд, который следовал из Мариуполя, наехал на мужчину на 10 пути вокзала, когда отправлялся в депо. Примечательно, что он спокойно стоял на перроне, но как только транспорт приблизился к нему, внезапно перекрестился и лег на рельсы.

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В Киеве поезд оторвал голову мужчине: подробности и фото 18+

facebook.com/south.vokzal.1

В Киеве поезд оторвал голову мужчине: подробности и фото 18+

facebook.com/south.vokzal.1

В Киеве поезд оторвал голову мужчине: подробности и фото 18+

facebook.com/south.vokzal.1

В Киеве поезд оторвал голову мужчине: подробности и фото 18+

facebook.com/south.vokzal.1

Отмечается, что, скорее всего, мужчина покончил жизнь самоубийством. Однако стало известно, что это уже не первый случай за последние три недели.

На место происшествия прибыли правоохранители, медики, которые констатировали факт смерти, следственно-оперативная-группа и санитары, которые забрали тело в морг. Вокзал продолжил работать в штатном режиме.

В Киеве поезд оторвал голову мужчине: подробности и фото 18+

Информатор

В Киеве поезд оторвал голову мужчине: подробности и фото 18+

Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Лесной Буче (Киевская область) поезд насмерть сбил 48-летнюю женщину.

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Тема
ЧП в Киеве
Место
УкраинаКиев
Тег
поезд
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