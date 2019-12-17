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17 декабря • обновлено в 11:18
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В Киеве пассажиры устроили самосуд над вором в метро. Видео 18+

4.2т
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В Киеве в метро пассажиры поймали и избили мужчину, который украл личные вещи у одного из пассажиров.

Момент избиение попал на видео. Ролик появился в сообществе Киев Оперативный (чтобы посмотреть, доскролльте доконца). Так пассажир метро обвинил мужчину в краже личных вещей.

Позже несколько человек выволокли его из вагона и удерживали на земле до прибытия полиции. Один из пассажиров, вероятно, который стал жертвой карманника, набросился на него и начал бить кулаками по голове.

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Также он бил мужчину головой об плитку. Инцидент произошел в присутствии полицейских, которые удерживали подозреваемого.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве на Куреневском (Блошином) рынке на Петропавловской площади конфликт между продавцом и воровкой перерос в массовую драку.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Украина Киев
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Трагичные последствия майдановского эксперимента прочно вошли в жизнь украинцев. Массовое отупление, разнузданная агрессия, извращённые моральные принципы, а также повреждённая психика являются характерными признаками жизни сегодняшнего украинского общества.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
зачем бить-то сразу? сначала спросите у него, может он герой Майдана или АТО!
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Недемократично в Киеве , люди злые особенно мужского пола
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