В Киеве обстреляли трамвай с пассажирами: появились фото с места ЧП

Вечером 31 октября в Киеве неизвестные стреляли по окнам скоростного трамвая.

Об этом на своей странице в Facebook написал генеральный директор КП "Киевпастранс" Дмитрий Левченко. Инцидент произошел на пути скоростного трамвая в депо, посередине улиц Жолудева и Григоровича-Барского (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

По словам Левченко, человеческих жертв удалось избежать благодаря металлической перегородке за стеклом. К счастью, никто не пострадал, кроме транспорта.

В Киеве обстреляли трамвай

"И сейчас, вместо того, чтобы пустить эти средства на новый транспорт, мы теперь вынуждены ремонтировать этот. Кстати, он также был новый. Повышение персональной культуры, уровня образования и квалификации - один из главных векторов развития нашей компании в рамках полномасштабного проекта #kyivpastransformation", - отметил Левченко.

В Киеве стреляли в трамвай Facebook Дмитрий Левченко

В Киеве стреляли в трамвай Facebook Дмитрий Левченко

В Киеве стреляли в трамвай Facebook Дмитрий Левченко

Как писал OBOZREVATEL, 23 сентября в Оболонском районе Киева в ходе проверки документов злоумышленники выстрелили в патрульную полицию из огнестрельного оружия и скрылись.

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