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1 ноября • обновлено в 11:28
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В Киеве обстреляли трамвай с пассажирами: появились фото с места ЧП

2.9т Читать материал на украинском

Вечером 31 октября в Киеве неизвестные стреляли по окнам скоростного трамвая.

Об этом на своей странице в Facebook написал генеральный директор КП "Киевпастранс" Дмитрий Левченко. Инцидент произошел на пути скоростного трамвая в депо, посередине улиц Жолудева и Григоровича-Барского (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

По словам Левченко, человеческих жертв удалось избежать благодаря металлической перегородке за стеклом. К счастью, никто не пострадал, кроме транспорта.

В Киеве обстреляли трамвай

В Киеве обстреляли трамвай

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"И сейчас, вместо того, чтобы пустить эти средства на новый транспорт, мы теперь вынуждены ремонтировать этот. Кстати, он также был новый. Повышение персональной культуры, уровня образования и квалификации - один из главных векторов развития нашей компании в рамках полномасштабного проекта #kyivpastransformation", - отметил Левченко.

В Киеве стреляли в трамвай

В Киеве стреляли в трамвай

Facebook Дмитрий Левченко

В Киеве стреляли в трамвай

В Киеве стреляли в трамвай

Facebook Дмитрий Левченко

В Киеве стреляли в трамвай

В Киеве стреляли в трамвай

Facebook Дмитрий Левченко

Как писал OBOZREVATEL, 23 сентября в Оболонском районе Киева в ходе проверки документов злоумышленники выстрелили в патрульную полицию из огнестрельного оружия и скрылись.

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Место
Украина Киев
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Безобразов Аполлон
Безобразов Аполлон
Из чего стреляли, может камнями кидались?
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
в Европе все так делают.
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Мир Миру
Мир Миру
Лугандонія "накриває", кварталівці-95 примиряються
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Wick John
Wick John
Мир Миру, Очередной высиран которому отказали в бесплатном проезде
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