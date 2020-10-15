В Киеве оборвался лифт с медиками и 10-летней девочкой

Кирилл Лютый
Кирилл Лютый
Кияни
7,4 т.

  • ЧП произошло вечером 14 октября в Днепровском районе

  • В лифте с медиками находилась мать и дочь больной женщины

  • Никто не пострадал, сработала система аварийного торможения

В Киеве оборвался лифт с медиками

В Днепровском районе Киева оборвался лифт с медработниками, которые приехали на срочный вызов.

Как сообщил Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева в Facebook, инцидент произошел вечером в среду, 14 октября.

Медики спешили к женщине, которая теряла сознание, хрипела, а из ее рта вытекала пена. По адресу их встретила мать больной и 10-летняя дочь.

"Все вместе сели в лифт и начали подниматься на 8-й этаж. Вдруг лифт, добравшись до 5-го этажа, начал стремительно падать вниз. К счастью, на 2-м этаже сработала система аварийного торможения и лифт остановился", – сказано в сообщении.

На вызов отправилась другая бригада медиков, а спасатели в это время через небольшую щель освободили всех, кто находится в лифте. В результате никто не пострадал.

В Киеве оборвался лифт с медиками и 10-летней девочкой

Как писал OBOZREVATEL, врач посоветовал не пользоваться лифтом из-за COVID-19, а отдать предпочтение лестнице, поскольку в маленьком закрытом помещении обычно нет вентиляции и может сохраняться коронавирус.

УкраинаКиев