ГлавнаяНовости
МоваЯзык
LadyCity

/Книга жалоб

"Не было даже аптечки!" В Киеве на станции метро произошло кровавое ЧП

1.6тЧитать материал на украинском

В Киеве на станции метро "Дарница" женщина оступилась на эскалаторе и слетела вниз по ступеням. Она получила сильные травмы головы и рук.

При этом, по словам очевидцев, работники станции смогли ей оказать помощь лишь спустя 15 минут, сообщили в группе "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Женщина не удержалась и скатилась вниз, разрубив себе руку и лицо об ступени. Как оказалось, на станции не было даже аптечки. Только минут через 15 с платформы прибежал дежурный. При себе у него была лишь перекись водорода, которую, вероятно, ему передали поездом с другой станции", – сообщили свидетели происшествия.

Новости
В метро Киева в час пик умерла женщина: подробности и фото
Пострадавшей оказывали помощь очевидцы

Пострадавшей оказывали помощь очевидцы

Скриншот

Напомним, что в пятницу, 21 июня, на станции метро "Контрактовая площадь" пассажир потерял сознание, ожидая поезда на перроне. В результате падения он сильно травмировал голову.

Как писал OBOZREVATEL, 22 июня неизвестный мужчина бросался с ножом на пассажиров метрополитена. Обезвредить его удалось очевидцам.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
5
0
Смешно
0
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Отправить комментарий
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
укранский мир
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / мнения

ads pixel