"Не было даже аптечки!" В Киеве на станции метро произошло кровавое ЧП

В Киеве на станции метро "Дарница" женщина оступилась на эскалаторе и слетела вниз по ступеням. Она получила сильные травмы головы и рук.

При этом, по словам очевидцев, работники станции смогли ей оказать помощь лишь спустя 15 минут, сообщили в группе "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Женщина не удержалась и скатилась вниз, разрубив себе руку и лицо об ступени. Как оказалось, на станции не было даже аптечки. Только минут через 15 с платформы прибежал дежурный. При себе у него была лишь перекись водорода, которую, вероятно, ему передали поездом с другой станции", – сообщили свидетели происшествия.

Пострадавшей оказывали помощь очевидцы Скриншот

Напомним, что в пятницу, 21 июня, на станции метро "Контрактовая площадь" пассажир потерял сознание, ожидая поезда на перроне. В результате падения он сильно травмировал голову.

Как писал OBOZREVATEL, 22 июня неизвестный мужчина бросался с ножом на пассажиров метрополитена. Обезвредить его удалось очевидцам.

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