В Киеве на мосту сбили лося. Видео 18+

В пятницу, 31 мая, в Киеве на Южном мосту автомобиль сбил лося.
Видео инцидента опубликовали в сети "Киев Оперативный"
"Сегодня утром на Южном мосту водителем автомобиля Mercedes был сбит лось. Увы, животное погибло", – говорится в сообщении.
На записи видно, что микроавтобус Mercedes с прицепом стоит на мосту, а перед машиной лежит тело сбитого животного.
Как сообщал OBOZREVATEL:
30 мая в Украине произошли две смертельные аварии: на трассе Киев-Чоп столкнулись BMW и фура, а в Збаражском районе Тернопольской области – грузовик MAN и Mitsubishi с бригадой рабочих "Укрэнерго".
Также на печально известном светофоре Чабаны – Гатное на Одесской трассе под Киевом произошла крупная авария с участием нескольких автомобилей.
С начала нынешнего года патрульные Киева оформили 4629 протоколов на водителей, управлявших авто в состоянии алкогольного опьянения.
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