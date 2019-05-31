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/Новости Киева

В Киеве на мосту сбили лося. Видео 18+

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В пятницу, 31 мая, в Киеве на Южном мосту автомобиль сбил лося.

Видео инцидента опубликовали в сети "Киев Оперативный"

"Сегодня утром на Южном мосту водителем автомобиля Mercedes был сбит лось. Увы, животное погибло", – говорится в сообщении.

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На записи видно, что микроавтобус Mercedes с прицепом стоит на мосту, а перед машиной лежит тело сбитого животного.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 30 мая в Украине произошли две смертельные аварии: на трассе Киев-Чоп столкнулись BMW и фура, а в Збаражском районе Тернопольской области – грузовик MAN и Mitsubishi с бригадой рабочих "Укрэнерго".

  • Также на печально известном светофоре Чабаны – Гатное на Одесской трассе под Киевом произошла крупная авария с участием нескольких автомобилей.

  • С начала нынешнего года патрульные Киева оформили 4629 протоколов на водителей, управлявших авто в состоянии алкогольного опьянения.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Теги
ДТПживотные
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Юг Руси
Юг Руси
Животное сбило лося! Ха! ....
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