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В Киеве на 10 дней закроют аэропорт: названа дата

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В сентябре из-за ремонта на 10 дней закроют столичный аэропорт "Киев". Все рейсы будут перенаправлены на "Борисполь".

Ограничения будут действовать со 2 по 10 сентября, сообщили в Facebook Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

"Это связано с проведением ремонта взлетно-посадочной полосы. Также частично отремонтируют рулежные дорожки 1 и 2", – уточнили в департаменте.

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Все рейсы, запланированные на прилет и вылет в "Киев", автоматически перенаправят в другой аэропорт. Информации о том, будет ли обустроен бесплатный трансфер из пригорода в столицу, пока нет.

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Иллюстрация

Facebook Департамент транспортной инфраструктуры КГГА

Оценочная стоимость ремонта составила более 30 миллионов гривен.

Как писал OBOZREVATEL, в апреле из аэропорта "Киев" массово эвакуировали всех пассажиров и сотрудников. Его работа была остановлена на несколько часов.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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