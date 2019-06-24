В Киеве на 10 дней закроют аэропорт: названа дата

В сентябре из-за ремонта на 10 дней закроют столичный аэропорт "Киев". Все рейсы будут перенаправлены на "Борисполь".

Ограничения будут действовать со 2 по 10 сентября, сообщили в Facebook Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

"Это связано с проведением ремонта взлетно-посадочной полосы. Также частично отремонтируют рулежные дорожки 1 и 2", – уточнили в департаменте.

Все рейсы, запланированные на прилет и вылет в "Киев", автоматически перенаправят в другой аэропорт. Информации о том, будет ли обустроен бесплатный трансфер из пригорода в столицу, пока нет.

Иллюстрация Facebook Департамент транспортной инфраструктуры КГГА

Оценочная стоимость ремонта составила более 30 миллионов гривен.

Как писал OBOZREVATEL, в апреле из аэропорта "Киев" массово эвакуировали всех пассажиров и сотрудников. Его работа была остановлена на несколько часов.

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