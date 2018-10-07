В Киеве мужчина развращал 6-летнего ребенка: описание педофила

В воскресенье, 7 октября, в Киеве мужчина приставал к 6-летнему ребенку.
Об этом сообщает Информатор со ссылкой на собственные источники. Происшествие произошло на улице Маршала Малиновского.
В полицию поступил звонок от отца малыша. Он рассказал правоохранителям, что неизвестный мужчина развращал его 6-летнего ребенка. Вызов на горячую линию поступил около 17.00.
На данный момент полиция объявила подозреваемого в розыск. На вид мужчине 50-55 лет, ростом около 170 сантиметров, был одет в темную куртку. На голове у него был берет темно-синего цвета.
Как ранее писал OBOZREVATEL, в середине сентября в одном из районов Киева неизвестный возле местной школы напал на 12-летнюю школьницу.
В июле под Киевом задержали 76-летнего педофила, который склонял девочку к интимным отношениям.
В августе в Белоцерковском районе 36-летний мужчина изнасиловал 8-летнего ребенка, на Донбассе мерзавец держал в подвале и длительное время насиловал мальчика, а в Сумской области полиция задержала педофила, жертвами которого стали сотни детей.
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