В Киеве мужчине оторвало голову поездом: подробности ЧП

В Киеве около железнодорожной станции "Караваевы дачи" нашли обезглавленный труп мужчины, лежащий на рельсах. По предварительным данным, он совершил самоубийство.
Тело лежало в километре от перрона. Его нашли около 14 часов 18 марта, пишет "Информатор". Точное время трагедии и какой именно поезд сбил ‒остается неизвестным.
"Он лежал с оторванной головой. Предполагается, что это был суицид. Однако точную причину уже будут устанавливать правоохранители", ‒ уточнили в СМИ.
Караваевы дачи
Wikipedia
Личность погибшего была установлена, поскольку при нем обнаружили документы.
Как писал OBOZREVATEL, аналогичное происшествие случилось в марте на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве. Мужчина бросился под поезд, как только он прибыл на перрон.
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