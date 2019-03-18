В Киеве мужчине оторвало голову поездом: подробности ЧП

В Киеве около железнодорожной станции "Караваевы дачи" нашли обезглавленный труп мужчины, лежащий на рельсах. По предварительным данным, он совершил самоубийство.

Тело лежало в километре от перрона. Его нашли около 14 часов 18 марта, пишет "Информатор". Точное время трагедии и какой именно поезд сбил ‒остается неизвестным.

"Он лежал с оторванной головой. Предполагается, что это был суицид. Однако точную причину уже будут устанавливать правоохранители", ‒ уточнили в СМИ.

Караваевы дачи Wikipedia

Личность погибшего была установлена, поскольку при нем обнаружили документы.

Как писал OBOZREVATEL, аналогичное происшествие случилось в марте на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве. Мужчина бросился под поезд, как только он прибыл на перрон.

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