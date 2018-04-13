В Киеве младшеклассник устроил террор в новой школе

В Киеве восьмилетний Артур, который держал в страхе школу, теперь терроризирует однолеток в другом учебном заведении.

Несколько дней новые одноклассники, среди которых есть дети с плохим зрением, не ходят на уроки из-за того, что он их бьет. Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Он толкается, забирает вещи. Он позвал моего ребенка к окну и толкнул его на вазон, стоявший на подоконнике", – рассказала родительница одного из детей.

Отмечается, что от маленького драчуна достается даже учителям. Артур попал в спецкласс, где учатся дети с плохим зрением. Его вернули отцу, а тот, в свою очередь, отвел сына в новую школу, где все повторилось.

Родители других детей требуют установить камеры видеонаблюдения и выделить еще одного учителя для контроля мальчика. Но директор отказывает, потому что свободных предподавателей нет, а отец Артура не дает разрешение на съемку.

"Школа, администрация, родители, наши дети просто заложники одного человека. Из-за того, что есть пробелы в законодательстве", - рассказала мать еще одной ученицы.

Отмечается, что 13 апреля на занятия пришел всего один ученик - Назар. Он провел три урока и вышел из школы с поцарапанным лбом. По словам ребенка, Артур бросил в него какой-то предмет.

Как сообщал "Обозреватель", в ноябре 2017 года соцработники забрали Артура от отца. Медработник, которая раньше общалась с мужчиной рассказала, что он настоящий садист, и получает удовольствие от издевательств. Позже, родственники пожаловались, что ребенка якобы выкрали прямо из школы.