Ударила по голове и зарезала: в Киеве мать жестоко убила дочь. Фото

В Киеве 58-летняя женщина во время ссоры убила собственную дочь.

Об этом сообщили на сайте Главного управления Национальной полиции в городе Киев, опубликовав фото задержанной за убийство. Трагедия произошла на улице Дегтяревской 31 марта.

Получив сообщение о гибели молодой женщины, сотрудники полиции прибыли на место преступления. Как оказалось, накануне в квартире произошел конфликт между матерью и дочерью.

"Подозреваемая рассказала, что в разгар ссоры ударила дочь стеклянным предметом по голове, а потом еще нанесла ей несколько ударов ножом", – сказано в сообщении.

Причины и обстоятельства преступления еще уточняются. 58-летнюю мать задержали.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

kyiv.npu.gov.ua

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