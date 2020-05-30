В Киеве капитально обновили две старинные улицы: Кличко показал результат

Мэр Киева Виталий Кличко показал, как обновили одни из старейших улиц столицы – Покровскую и Золотоворотскую.

Видео Кличко обнародовал на своей странице в социальной сети Facebook (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца новости).

"Киев обновляется и хорошеет. Несмотря на ограничения и экономическую ситуацию, связанную с пандемией, столица не остановила работы на объектах, которые запланировала отремонтировать в этом году. В частности, ко Дню города, дорожники завершили обновление двух старинных улиц столицы – Покровской и Золотоворотской", – сообщил Кличко.

По его словам, на улице Покровской, которую в последнее ремонтировали более 30 лет назад, полностью заменили бетонное основание дороги и вместо асфальта положили массивную мостовую.

Обновленные улицы Киева

Обновленные улицы Киева

Обновленные улицы Киева

Обновленные улицы Киева

Обновленные улицы Киева

Обновленные улицы Киева

Обновленные улицы Киева

Обновленные улицы Киева

"Таким образом улице вернули ее исторический облик. Покровская – одна из старейших улиц Киева. Первые воспоминания о ней датированы XV веком. Тогда она носила название Гнилая. А на плане города 1803-го года обозначена уже как Рождественская, – отметил мэр. – Кроме новой дороги, на этой улице обустроили новые тротуары и новую ливневую канализацию. Установили современное освещение", – рассказал мэр.

Кроме Покровской, обновили еще одну из древнейших улиц Киева – Золотоворотскую.

"Сегодня она – современная и комфортная. Там отремонтировали тротуары с учетом потребностей людей с недостатками зрения, обустроили новое дорожное покрытия, велополос. Упорядочили зону для парковки авто и предусмотрели места для автомобилей людей с инвалидностью. Установили LED-освещения", – рассказал Кличко.

"Завершили также работы по капремонту еще одной из центральных улиц – Пушкинской. Теперь она по-настоящему велодружеская: первой в Киеве со специальными велосвитлофорамы и зоной ожидания велосипедистами сигнала светофора. Надеюсь, дождь будет лить не все выходные и вы сможете прогуляться по улицам нашего любимого города. Насладиться атмосферой старинного и, вместе с тем, современного Киева", – отметил Виталий Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр столицы Виталий Кличко показал оригинальное видеопоздравление с наступающим Днем Киева, который будут отмечать уже в это воскресенье, 31 мая. На ролике для киевлян "запели" памятники.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!