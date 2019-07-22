В Киеве хулиган пытался скинуть полицейского с крыши: эпичное видео

В понедельник, 22 июля, в Киеве на крыше Владимирского рынка мужчина подрался с полицейским, который приехал его утихомирить.

Соответствующее видео появилось на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, отмечается, что неизвестный лазил по крыше рынка, из-за чего очевидцы вызвали правоохранителей. Мужчина отказался сдаться полиции и попытался сбросить одного из копов вниз. Успокаивать его пришлось сразу нескольким прохожим.

В Киеве хулиган пытался скинуть полицейского с крыши Скриншот из видео

В Киеве хулиган пытался скинуть полицейского с крыши Скриншот из видео

Пользователи бурно отреагировали на кадры, заподозрив, что хулиган залез на крышу по примеру одного из политиков. "Саакашвили можно, почему другим нельзя?", "Царь горы", "Карлсон", – написали в комментариях.

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве подрались два курьера Glovo, которые столкнулись своими транспортными средствами.

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