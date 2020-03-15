В Киеве в этом году запустят Подольский мост: что уже построено и кто против

В Киеве в мае дорожники начнут асфальтирование проезжей части Подольско-Воскресенского моста. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко. Сейчас там уже бетонируют установленный две недели назад прогон моста со стороны Троещины.

А до конца года столичные власти хотят запустить автомобильное движение по новому мосту. Хотя жители Русановских садов, через которые пройдет мост, на общественных слушаниях заявили, что против этого.

Подробнее о том, что уже построено, что планируется сделать в этом году – читайте в материале OBOZREVATEL.

Что уже построено на Подольском мосту

Строительство Подольского мостового перехода через Днепр начали еще в 1993 году, но из-за недостатка денег остановили. В 2003 году его возобновили. В конце октября 2010 года была сдана первая очередь моста, общей длиной 2,091 км. Это Гаванский мост, эстакада вдоль ул. Набережно-Крещатицкая, участок ул. Набережно-Рыбальская – от ул. Электриков до Гаванского моста и четыре подземных перехода.

До 2015 года стройка тянулась медленными темпами, а потом и совсем остановилась. В апреле 2017 года строительство возобновили. К тому моменту половина работы была выполнена.

По состоянию на март 2020 года уже построены часть эстакады на Рыбальском острове, левоповоротный съезд с Подольского моста на ул. Набережно-Рыбальскую, арочный мост через Днепр, эстакада на Трухановом острове, мост через Десенку, эстакада в урочище Горбачиха. Сейчас выполняются работы по строительству заезда на мост с ул. Набережно-Крещатицкой и участка от дамбы Русановских садов до путепровода через железную дорогу.

Мост для автомобилей хотят запустить в конце года. Об этом OBOZREVATEL сказал первый замглавы КГГА Николай Поворозник.

"В 2020 году запланирован запуск автомобильного движения с ул. Набережно-Крещатицкая в районе ул. Верхний-Нижний Вал до развязки на пересечении проспекта Шухевича с ул. Бальзака и в обратном направлении до левоповоротного съезда с Подольского моста на ул. Набережно-Рыбальскую", – говорит Поворозник.

Эстакада на Подоле

OBOZREVATEL решил сам проверить, что же сделано на мосту. Мы сняли будущий переход с дрона.

Набережно-Крещатицкая в районе Верхнего Вала. Здесь будет заезд на Подольский мост

Первая локация – Верхний Вал. Здесь продолжается строительство заезда на Подольский мостопереход. Старый Рыбальский мост, связывающий Подол и Рыбальский полуостров, сейчас закрыт. Заехать на него даже теоретически нельзя – все перерыто. На обоих берегах вокруг него идут активные строительные работы. По проекту "старичка" должны снести, демонтаж уже начался.

А впереди хорошо виден Рыбальский и железобетонные опоры будущего моста. Рабочие заняты подготовительными работами по бетонированию пролетного строения и монтажных балок автопроезда. Здесь установлена металлоконструкция, которая станет основой поворота с Верхнего Вала на мост.

Набережно-Крещатицкая

В районе Набережной-Крещатицкой на этот год запланированы, как говорят в КГГА, такие работы: построить заезд, то есть смонтировать металлические конструкции пролетного строения, покрыть их "дорожной одеждой" и установить барьерные, перильные и шумозащитные ограждения и опоры освещения.

Рыбальский остров

Пересекаем гавань реки Днепр по мостику-"раритету", так называемому заезду на Подольский мостовой переход, справа от которого уже стоят опоры будущей переправы. И вот мы на Рыбальском острове.

Старый Рыбальский мост через гавань будут сносить

Это озеро Бабье, которое пересекает Подольский мост. Впереди – Днепр, Десенка, озеро Русановское. Уникальность Подольского моста в том, что он состоит из нескольких отдельных мостов. Самый большой из них – арочный мост через Днепр.

Берег Рыбальского встречает следующими конструкциями моста, которые как бы "оборваны". Их в этом году соединят с заездом на Подольский мост с ул. Верхний Вал, а в будущем с мостом через гавань в направлении ул. Межигорской.

Рыбальский полуостров. Место соединения мостов

На Рыбальском зона строительства заполнена техникой и рабочими. Уже сооружена основная часть эстакады. В этом году здесь построят железобетонные части метро- и автопроезда, сделают дорожное покрытие и установят барьерное и перильное ограждения, а также и опоры освещения.

Спуск с моста для тех, кто едет с левого берега

Уже построен и левоповоротный съезд на ул. Набережно-Рыбальской, по которому машины будут ехать с левого берега до Гаванского моста. Съезд выглядит очень нарядно из-за гидроизоляционного покрытия красного цвета.

Его покроют асфальтобетоном, установят ограждения и освещение.

"Кузня на Рыбальском" и стройка

Арочный мост через Днепр

Самая мощная часть Подольского мостоперехода – арочный мост через Днепр. Высота арки – 70 метров, а длина 344 метра, – говорят в КГГА. Арка металлическая. Ее полностью соединили, а временные опоры, которые успели к тому времени поржаветь, убрали еще в прошлом году.

Арочный мост через Днепр

Хотя эта часть мостоперехода визуально выглядит самой законченной, здесь мы увидели десятки рабочих, много техники.

Работ предстоит еще много. Летом здесь предстоит монтаж подвесов, которые были закуплены в прошлом году. В январе-феврале в Киев прибыли 12 мостовых тросов из 68. Они изготовлены в Германии компанией Bridon-Bekaert

Здесь Подольский мост пересекает Днепр

Сейчас строители проводят подготовительные работы, чтобы начать монтаж подвесов. После их установки будет демонтирована нижняя часть временных опор и мост "станет" на свое место.

Кроме того, предстоит установка консольных плит, тротуаров в обход арочной конструкции моста.

Эстакада в урочище Горбачиха и мост через Десенку

Дальше мы проезжаем Труханов остров, пересекаем речку Десенку и урочище Горбачиху.

Подольский мост на Трухановом острове

На Трухановом острове уже готова эстакада. В прошлом году здесь стали укладывать покрытие тротуаров и конструкции башен для лестниц и лифтов. В 2020-м предстоит регулирование опорных частей, устройство дорожной "одежды", установление барьерного и шумоизоляционного ограждения и опор освещения.

В основных конструкциях построены мост через Десенку и эстакада в урочище Горбачиха. Здесь обустраивают барьерное ограждение и защитную стенку над станцией метро. Летом эстакаду на Горбачихе и мост через Десенку будут покрывать "дорожной одеждой", устанавливать освещение и барьерные ограждения.

Вид на Подольский мост со стороны стройки возле Русановских садов

Русановские сады – против

И вот мы в районе Русановских садов, где некоторые участки вообще не построены. На месте эстакады от дамбы Русановских садов до портала метро построены фундаменты и опоры. Несколько недель назад специалисты установили последние 70-тонные балки новой части мостового перехода через Русановское озеро.

"Делали это с помощью современных сверхмощных домкратов, которые уже показали свою эффективность на строительстве Шулявского путепровода. Также начали установку на этих балках монолитных железобетонных плит. Нам осталось еще метров 200, и мы выйдем на работы по строительству съездов. Кстати, уже идет обустройство насыпи там, где будет съезд с моста на левом берегу", – подчеркнул мэр Киева Виталий Кличко.

В районе Русановских садов

Вдали виднеются опоры путепровода через железную дорогу. Кроме опор, на путепроводе предстоит построить металлоконструкции пролетных строений и железобетонные части метро- и автопроезда. А также – земляные работы, устройство ограждающих конструкций метро.

Но чем ближе продвигается строительство, тем радикальнее настроения жителей дачного массива Русановских садов. Они выступают против заезда/съезда с моста на свою территорию – собирают подписи в соцсетях и лично за изменение проекта с учетом своих интересов, ходят на общественные слушания.

Жители садов боятся шума от движения на мосту

Их аргументы – будет шумно, загазовано. Оппоненты говорят, что заезд нужен, поскольку сейчас есть только один, через Никольскую Слободку от станции метро "Левобережная", и его не хватает. Особенно учитывая очень активное строительство новых высотных жилых комплексов на Слободке.

А жители Радужного массива выступают против того, чтобы стройка проходила по озеру Радунка. Они также собирают подписи и ходят на общественные слушания. Их мотив – озеро не должно пострадать. К тому же за последние шесть лет много сделано по его благоустройству.

Озеро Радунка мост не затронет

Поставят защиту от шума, а озеро обогнут

В мэрии готовы прислушаться к гражданам, но напоминают о таком понятии, как общественная необходимость.

"При проектировании Подольского мостоперехода в 1990-1993 годы было разработано ТЭО трассы, которое полностью подтвердило схему Генплана. При этом с участием садовых обществ было рассмотрено 18 вариантов метрополитена и три варианта Подольского моста. Все они из условий потоков транспорта, пассажиропотоков, гидравлических расчетов и экологических нагрузок проходили через Русановские сады в средней трети между Северным (Московским) мостом и мостом Метро с пересадкой на ст. Огородная для организации пересадки пассажиров с электропоездов на метрополитен, а в перспективе на Левобережную линию метрополитена", – объясняет Николай Поворозник.

По его словам, проект прошел все согласования – с Градсоветом города, страны, утвержден Кабмином, а также все экспертизы, которые обновлялись каждый раз, когда строительство возобновлялось.

"В 2016 году скорректированный проект строительства мостового перехода прошел комплексную экспертизу ГП "Укргосстройэкспертиза", в частности, на участке от дамбы Русановских садов до бульвара Перова, в т.ч. в части гигиены и медицинской экологии, а также с учетом Государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы. Мы получили положительный ответ. В том же году проект был переутвержден", – подчеркнул Поворозник.

Здесь еще предстоит строить мост

По его словам, часть требований жителей Русановских садов будет удовлетворена.

"Предложения, принятые общиной Русановских садов во время общественных слушаний, удовлетворяются в части устройства шумозащитных ограждений. Все остальные предложения не находятся в компетенции общины, являются нерациональными и безосновательными. Но, учитывая мнение людей, генеральному проектировщику направлено соответствующее обращение, о рассмотрении возможности корректировки проектной документации в части ликвидации местных проездов на территории Русановских садов", – заявил Поворозник.

Что касается корректировки проекта в обход озера Радужного, пожелания жителей учтены в новом проектном решении, а ТЭО получило положительную оценку ГП "Укргосстройэкспертиза".

Развязка на пересечении проспекта Шухевича и улицы Бальзака

На Троещине, на пересечении ул. Бальзака и пр. Шухевича впереди еще много работы – строительство съездов, дорожные работы от съездов с моста на развязку. Кроме того, запланирована реконструкция самой развязки, строительство левоповоротных и правоповоротных съездов, монтаж барьерных ограждений и сети наружного освещения

Проектная пропускная способность Подольского мостового перехода, как сообщал OBOZREVATEL, составит 60 тысяч автомобилей в сутки.

"Это существенно разгрузит другие транспортные артерии города. Сегодня суточная интенсивность движения автотранспорта пятью мостами через Днепр в Киеве составляет около 300 тысяч авто. И в "часы пик" пропускная способность мостов превышается почти втрое", – подчеркнул мэр Кличко.

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