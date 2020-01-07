В Киеве группа подростков зверски убила мужчину: фото и видео 18+

В Киеве в ночь на 7 января группа подростков до смерти избила 43-летнего мужчину.

Как сообщил в Facebook "Киев оперативный", инцидент произошел возле многоэтажки на улице Маяковского на Троещине.

Подростков утром 8 января задержала полиция. Они заявили, что хотели ограбить мужчину и не планировали убивать. Однако тот скончался от сильного удара по голове.

Среди задержанных – двое парней 19 лет, 16-летний подросток и 14-летняя девушка. Группа "сдала" еще двоих подельников: 17-летнего парня и 30-летнего мужчину.

Внимание, фото 18+

В Киеве подростки убили мужчину "Киев оперативный"

В Киеве подростки убили мужчину "Киев оперативный", скриншот

В Киеве подростки убили мужчину "Киев оперативный", скриншот

В Киеве подростки убили мужчину "Киев оперативный", скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 января в Киеве, в Подольском районе, местная жительница обнаружила два трупа в квартире, которую сдавала арендаторам на Новый год. Погибшими оказались две девушки, одна из них – несовершеннолетняя.

Позднее стало известно, что полиция задержала двух подозреваемых. Одним из них оказался рецидивист, а вторая – 29-летняя молодая мать.

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