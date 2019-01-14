В Киеве авто вылетело на пешеходную зону: есть пострадавшие

В Киеве в ночь, на 14 января, произошло крупное ДТП при участии микроавтобуса Mercedes.

Машина на скорости снесла ограждение и вылетела на пешеходный круг, сообщает "Информатор".

Предварительно установлено, что водитель Mercedes с женщиной-пассажиром двигался по столичному проспекту Маяковского в сторону бульвара Перова. На пересечении проспекта Маяковского с улицей Сержа Лифаря, мужчина потерял управление и вылетел с дороги. Машина снесла отбойник и вылетела на пешеходную часть круга.

В аварии серьезные травмы получили водитель и пассажир микроавтобуса. Медики диагностировали множественные переломы, пострадавших госпитализировали.

В результате падения автомобиль оказался сильно поврежден. Серьезно помят кузов машины, части двигателя разбросало по проспекту и пешеходному кругу, а масло растеклось по входу в переход.

ДТП в Киеве Информатор

ДТП в Киеве Информатор

ДТП в Киеве Информатор

ДТП в Киеве Информатор

ДТП в Киеве Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, под Киевом на Бориспольской трассе произошло крупное ДТП по направлению в сторону села Гора.

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