В ДТП погибли трое братьев: подробности ЧП под Житомиром

Война на украинских дорогах продолжается, и очередной пример – жуткая авария в Житомирской области, в которой погибли четыре человека. Трое из погибших – братья.

ДТП произошло вечером 6 сентября. По данным полиции, 26-летний водитель легкового ВАЗа, в котором находились молодые люди, во время разворота не предоставил преимущество в движении Opel.

В результате столкновения, погиб 26-летний водитель ВАЗа, и три пассажира – родные братья Владислав и Максим Загребельные 17 и 18 лет, а также их двоюродный брат 14-летний Вячеслав Мовчанюк.

Как стало известно, все погибшие – жители с. Ореховое Коростышевского района. Отмечается, что водитель Opel и двое пассажиров – получили травмы.

ДТП под Житомиром

В совете села Шахворостовка, к которому относится с. Ореховое, OBOZREVATEL рассказали, что Максим и Владислав – из многодетной семьи.

"Их мать второй раз вышла замуж. В семье было пять родных детей и трое детей под опекой. Это благополучная, работящая семья. Максим с Владом неофициально были трудоустроены и всячески помогали матери. Теперь их нет… Все село сейчас в шоке!" – сообщили местные жители.

ДТП под Житомиром

Обстоятельства происшествия на сегодняшний день устанавливаются.

ДТП под Житомиром

ДТП под Житомиром

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львовской области автобус Neoplan с детьми столкнулся с микроавтобусом. В результате водитель буса скончался на месте. Все дети остались живы, при этом несколько из них получили травмы.

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