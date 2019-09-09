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10 сентября • обновлено в 06:52
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В ДТП погибли трое братьев: подробности ЧП под Житомиром

26.3т Читать материал на украинском

Война на украинских дорогах продолжается, и очередной пример – жуткая авария в Житомирской области, в которой погибли четыре человека. Трое из погибших – братья.

ДТП произошло вечером 6 сентября. По данным полиции, 26-летний водитель легкового ВАЗа, в котором находились молодые люди, во время разворота не предоставил преимущество в движении Opel.

В результате столкновения, погиб 26-летний водитель ВАЗа, и три пассажира – родные братья Владислав и Максим Загребельные 17 и 18 лет, а также их двоюродный брат 14-летний Вячеслав Мовчанюк.

Как стало известно, все погибшие – жители с. Ореховое Коростышевского района. Отмечается, что водитель Opel и двое пассажиров – получили травмы.

ДТП под Житомиром

ДТП под Житомиром

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В совете села Шахворостовка, к которому относится с. Ореховое, OBOZREVATEL рассказали, что Максим и Владислав – из многодетной семьи.

"Их мать второй раз вышла замуж. В семье было пять родных детей и трое детей под опекой. Это благополучная, работящая семья. Максим с Владом неофициально были трудоустроены и всячески помогали матери. Теперь их нет… Все село сейчас в шоке!" – сообщили местные жители.

ДТП под Житомиром

ДТП под Житомиром

Обстоятельства происшествия на сегодняшний день устанавливаются.

ДТП под Житомиром

ДТП под Житомиром

ДТП под Житомиром

ДТП под Житомиром

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львовской области автобус Neoplan с детьми столкнулся с микроавтобусом. В результате водитель буса скончался на месте. Все дети остались живы, при этом несколько из них получили травмы.

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Автор
Александр Китраль Александр Китраль
Темы
Эксклюзив Криминал Война на дорогах
Место
Украина Житомир
Теги
ДТП криминал Национальная полиция Украины
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Чего удаляешься обостатель, погибло два ВСУшника.
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