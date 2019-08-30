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В ботсаду Киева обнаружили труп с огнестрельным ранением: что известно

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На территории Национального ботанического сада имени Н. Гришко НАН Украины в Киеве 30 августа обнаружили труп молодого человека.

Как сообщил источник OBOZREVATEL, у мужчины было огнестрельное ранение в голову. "Пистолет лежал рядом. Причины происшествия пока неизвестны", – отметил инсайдер.

В пресс-службе ГУ Национальной полиции в Киеве нашим журналистам данный случай подтвердили.

"Предварительная причина смерти – самоубийство. На месте работают правоохранители", – сообщили в ведомстве.

Ботанический сад им. Н. Гришко

Ботанический сад им. Н. Гришко

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Ботанический сад им. Н. Гришко

Ботанический сад им. Н. Гришко

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве неизвестный несколько раз выстрелил в женщину, которая выходила из своего дома. Пострадавшая является предпринимательницей.

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Темы
Эксклюзив Криминал Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
криминал Национальная полиция Украины
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