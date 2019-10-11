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11 октября • обновлено в 20:43
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Бил и заставлял есть банан: в супермаркете Киева публично унизили иностранца. Видео

12.7т Читать материал на украинском

В украинском супермаркете мужчина ударил по лицу африканца и заставил его есть на камеру банан.

Видео вопиющего инцидента, который произошел якобы в столичном "АТБ", распространили в соцсетях (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, как нападавший ударил иностранца и кинул ему банан со словами "Хавай давай!" Испуганный парень согласился и взял фрукт. Мужчина продолжал издеваться над ним.

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В супермаркете Киева публично унизили иностранца

В супермаркете Киева публично унизили иностранца

Посетители супермаркета заступились за иностранца, крича: "Прекратите это делать!"

Бурно отреагировали и в сети. "Слов нет, реально стыдно жить с такими недолюдьми в одной стране", – написал в Facebook пользователь Владимир Сивоконь, который и "слил" видео в сеть.

Примечательно, что в самом ролике не видно, в каком именно городе произошел инцидент. По данным СМИ, это все же был Киев.

В супермаркете Киева публично унизили иностранца
В супермаркете Киева публично унизили иностранца

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в одном из ресторанов Одессы похвастались, как официанту удалось "развести" иностранца на деньги, выписав ему счет за ужин почти на 60 тысяч гривень.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Александрович Валера
Александрович Валера
Изнанка украинского мира
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Коленваленко Лесь
Коленваленко Лесь
Добрейшей души человек! А ведь мог заставить и все куплеты "Щенэвмэрлы" исполнить...
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Пигин Макс
Пигин Макс
Напомните, кто говорил, что на Украине нет нацизма?
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Туман Влад
Туман Влад
Пигин Макс, В России его точно нет когда вопят о понаехавших черножопых
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