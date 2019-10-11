Бил и заставлял есть банан: в супермаркете Киева публично унизили иностранца. Видео

В украинском супермаркете мужчина ударил по лицу африканца и заставил его есть на камеру банан.

Видео вопиющего инцидента, который произошел якобы в столичном "АТБ", распространили в соцсетях (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, как нападавший ударил иностранца и кинул ему банан со словами "Хавай давай!" Испуганный парень согласился и взял фрукт. Мужчина продолжал издеваться над ним.

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Посетители супермаркета заступились за иностранца, крича: "Прекратите это делать!"

Бурно отреагировали и в сети. "Слов нет, реально стыдно жить с такими недолюдьми в одной стране", – написал в Facebook пользователь Владимир Сивоконь, который и "слил" видео в сеть.

Примечательно, что в самом ролике не видно, в каком именно городе произошел инцидент. По данным СМИ, это все же был Киев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в одном из ресторанов Одессы похвастались, как официанту удалось "развести" иностранца на деньги, выписав ему счет за ужин почти на 60 тысяч гривень.

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