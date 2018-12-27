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''А настоящие ли у нас билеты?'' В ''Борисполе'' застряли десятки пассажиров с детьми

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В аэропорту “Борисполь” по состоянию на полдень 27 декабря около 200 пассажиров рейса до египетского курорта Шармь-ель-Шейх уже 12 часов не могут дождаться самолета.

Как сообщила OBOZREVATEL одна из пассажиров Анна, туроператор и сотрудники аэропорта "кормят" людей обещаниями, но толком никто ничего не знает.

По ее словам, рейс должен был отправиться в 02:00 27 декабря из аэропорта "Жуляны". Но на месте всем заявили, что самолет по каким-то причинам приземлился в “Борисполе”, куда автобусами через час перевезли и пассажиров.

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“Нас привозят (в Борисполь. — Ред.), никакой информации о самолете нет. Говорят лишь ждать и все. Вылет переносят сначала на 4 утра, потом на 5, на 6 и так далее. Покормили пассажиров только в районе 6 утра. Звоним в авиакомпанию SkyUP, туроператору Join Up! — везде просят ждать. Появляется информация, мол в самолете поломка и ее устраняют. Затем якобы Госавиаслужба не дает разрешение на вылет...", — рассказала девушка.

''А настоящие ли у нас билеты?'' В ''Борисполе'' застряли десятки пассажиров с детьми
''А настоящие ли у нас билеты?'' В ''Борисполе'' застряли десятки пассажиров с детьми
''А настоящие ли у нас билеты?'' В ''Борисполе'' застряли десятки пассажиров с детьми

У пассажиров уже возникают вопросы, настоящие ли у них билеты, ведь из "Жулян" должно было вылететь два самолета. К стойке регистрации в аэропорту подходят пассажиры следующих рейсов, но их не пускают. Среди застрявших в аэропорту — дети и пожилые люди. На место уже вызваны сотрудники полиции.

''А настоящие ли у нас билеты?'' В ''Борисполе'' застряли десятки пассажиров с детьми
''А настоящие ли у нас билеты?'' В ''Борисполе'' застряли десятки пассажиров с детьми

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Тема
Эксклюзив
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Билеты по пять евро
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