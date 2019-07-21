"В 7 утра будит звонок": в Киеве разоблачили телефонных аферистов

В Киеве активизировались мошенники, которые предлагают за деньги вернуть украденное с квартиры имущество.

С одним из таких случаев столкнулась журналистка Анастасия Струк. Она сообщила на своей странице в Facebook, что звонок разбудил ее утром через три дня после того, как ее квартиру ограбили.

"В 7:28 меня будит звонок. Звонят с неизвестного номера. Мужской голос предлагает вернуть все украденное из квартиры за деньги (кто не знал, 18.07 нашу квартиру ограбили). Мужчина предлагает мне самой назвать сумму, которую я готова отдать за вещи. Наезжает на меня, что надо встретиться уже сейчас у ближайшего ко мне супермаркета. Говорит "вы мне деньги - я вам вещи", - сказано в сообщении.

Позже аферист узнал, что сейчас женщина находится не в Киеве.

"Говорит, что можем и здесь, потому что "мы ездим по городам". Аферисты, одним словом. Примерно с 7:40 я пытаюсь связаться с полицией. Мне нужен следственный отдел. У меня есть номера приемной, начальника, заместителя начальника. По состоянию на 11:00 я сделала около 40 звонков. "Следственный отдел голосует, сегодня же выборы", - добавила Струк.

Телефонные мошенники РБК

Однако позже она все же дозвонилась до полиции и отметила, что теперь ожидает быстрого и эффективного расследования.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине мошенники предлагают украинцам от имени ПриватБанка поучаствовать в программе "развития населения" и получить 10 тыс. грн.

Однако те клиенты банка, которые примут участие в несуществующей программе, могут лишиться средств.

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