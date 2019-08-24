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"Тысячи! Море!" Появились зрелищные фото и видео Марша защитников Украины

5.4т Читать материал на украинском

В Киеве на Марш защитников Украины вышли более 10 тыс. человек. Участники публикуют зрелищные фото и видео.

Как известно, акция была организована ветеранами войны на Донбассе, волонтерами и общественными активистами альтернатива параду, который был отменен решением президента Украины Владимира Зеленского. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Люди выкрикивают "Слава Украине" и благодарят военных за их борьбу на востоке Украины.

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"Тысячи! Море!" Появились зрелищные фото и видео Марша защитников Украины

Facebook Мирослава Гая

Волонтер Мирослав Гай на своей странице в Facebook выразил восторг Маршем и указал, что он стал массовым. "Я такого не помню со времен Майдана! Тысячи! Море!" – написал он.

"Тысячи! Море!" Появились зрелищные фото и видео Марша защитников Украины

Facebook Мирослава Гая

"Тысячи! Море!" Появились зрелищные фото и видео Марша защитников Украины

Facebook Мирослава Гая

"Тысячи! Море!" Появились зрелищные фото и видео Марша защитников Украины

Facebook Мирослава Гая

Как сообщал, в сети показали видео неприятного инцидента во время речи президента Украины Владимира Зеленского на Марше Достоинства ко Дню Независимости в Киеве.

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Тема
День Независимости
Место
Украина Киев
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