УкрEngРус
Регистрация
LadyCity

Толпа снимала на видео: в Киеве избили экс-военного из-за замечания

15.8тЧитать новость на украинском

В Киеве на одном из рынков продавец-иностранец вместе со своей "охраной" избили пенсионера из-за замечания.

При этом очевидцы спокойно наблюдали за происходящим и снимали на камеру. Видео выложила в Facebook дочь потерпевшего, который является бывшим военным.

"Ситуация была следующая: женщина с двумя сыновьями подошла к прилавку и хотела взять какой-то пакетик. Продавец набросился на нее, начал угрожать. Мой папа в этот момент проходил мимо и по-офицерски сделал замечание, что не стоит так обращаться с женщинами, особенно если ты еще и иностранец, и находишься в Украине", - объяснила женщина.

Новости
"Все г*вно на полу": отель в Киеве попал в неприятный инцидент перед финалом ЛЧ

Однако в ответ он получил удар. Затем продавец позвал себе помощников и они набросились на пенсионера - ему сломали нос.

При этом полиция присутствовала. Затем пенсионера и нескольких очевидцев увезли в отделение, а вот избившие его мужчины сбежали.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 30 апреля, в центре Киева возле Бессарабского рынка избили народного депутата Мустафу Найема.

Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
73
8
Смешно
2
Интересно
65
Печально
9
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги