Связан с "Интером": появилась информация об убитом в доме Кожары

Медиаменеджер Сергей Старицкий, который 21 февраля погиб при загадочных обстоятельствах в доме экс-министра иностранных дел Украины Леонида Кожары, якобы имел связи с телеканалом "Интер".
Как сообщает "Информатор", он был назначен на руководящую должность в этом СМИ еще в 2006 году. Примерно в тот же период Старицкий работал в агентстве Atlantic Group.
Кроме того, на сайте YouControl содержится информация о том, что погибший возглавлял компанию "Спорт медиа проект", которая издавала журналы и газеты. Однако в 2008 году предприятие прекратило свою деятельность.
Сергей Старицкий
Как сообщал OBOZREVATEL:
21 февраля в доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары, расположенном в селе Чайки Киевской области, обнаружили труп с огнестрельным ранением.
Погибшим оказался Сергей Старицкий. Выяснилось, что Кожара и его гость во время ЧП находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Стрельба произошла во время застолья. Одна из его участниц Марина К. сообщила, что компания выпивала с 15:00.
В сети появились фото и видео с места ЧП. Однако съемке пытались препятствовать неизвестные люди в костюмах.
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