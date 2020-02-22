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22 февраля • обновлено в 12:13
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Связан с "Интером": появилась информация об убитом в доме Кожары

2.1т
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Медиаменеджер Сергей Старицкий, который 21 февраля погиб при загадочных обстоятельствах в доме экс-министра иностранных дел Украины Леонида Кожары, якобы имел связи с телеканалом "Интер".

Как сообщает "Информатор", он был назначен на руководящую должность в этом СМИ еще в 2006 году. Примерно в тот же период Старицкий работал в агентстве Atlantic Group.

Кроме того, на сайте YouControl содержится информация о том, что погибший возглавлял компанию "Спорт медиа проект", которая издавала журналы и газеты. Однако в 2008 году предприятие прекратило свою деятельность.

Сергей Старицкий

Сергей Старицкий

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Автор
Мила Озеровская Мила Озеровская
Тема
Смерть в доме Кожары
Персона
Леонид Кожара
Место
Украина Киев
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