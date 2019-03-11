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/Новости Киева

"Стадо баранов": в Киеве толпа устроила "тетрис" с автомобилями

4.2тЧитать материал на украинском

В Киеве на парковке ЖК "Комфорт Таун" произошел инцидент с автомобилем, который неизвестным образом был опрокинут на бок.

Соответствующие кадры появились на странице "Автомобильный Киев" в Facebook. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Прохожие, которые собрались вокруг машины, решили помочь водителю, однако нанесли еще больше ущерба, взвалив ее на соседнее авто, что и попало на камеру.

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"Стадо баранов": в Киеве толпа устроила "тетрис" с автомобилями

Автомобильный Киев

"Стадо баранов": в Киеве толпа устроила "тетрис" с автомобилями

Автомобильный Киев

"Стадо баранов": в Киеве толпа устроила "тетрис" с автомобилями

Скриншот из видео

"Стадо баранов": в Киеве толпа устроила "тетрис" с автомобилями

Скриншот из видео

"Стадо баранов": в Киеве толпа устроила "тетрис" с автомобилями

Скриншот из видео

"Стадо баранов": в Киеве толпа устроила "тетрис" с автомобилями

Скриншот из видео

Пользователи в комментариях бурно отреагировали на действия толпы.

"Когда в одном месте собрались одни идиоты", "Стадо баранов,хоть бы один посмотрел", "Народ хотел, как лучше, а вышло как всегда", "Помощнички", "Интересно протокол почитать", "Вот это помогли".

Непонятным для киевлян осталось то, в следствие чего авто оказалось на боку. Некоторые также предположили, что оно могло въехать в рядом стоящую Skoda, после чего и перевернулось.

"Стадо баранов": в Киеве толпа устроила "тетрис" с автомобилями
"Стадо баранов": в Киеве толпа устроила "тетрис" с автомобилями
"Стадо баранов": в Киеве толпа устроила "тетрис" с автомобилями
"Стадо баранов": в Киеве толпа устроила "тетрис" с автомобилями

Отмечается, что на место происшествия для выяснения обстоятельств инцидента прибыла патрульная полиция.

"Стадо баранов": в Киеве толпа устроила "тетрис" с автомобилями

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве женщина за рулем автомобиля разгромила сразу четыре припаркованных рядом машины.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Теги
автоАвтомобиль
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