Самую большую зарплату в Киеве работодатели предлагают сотрудникам сферы недвижимости — 22 171 грн.

К таким выводам пришли эксперты сайта поиска работы Work.ua, которые проанализировали почти миллион резюме киевлян и составили рейтинг профессий, представителям которых в начале декабря предлагали наибольшую среднюю зарплату.

При этом, если работодатели в сфере недвижимости предлагают зарплаты на уровне 22 171 грн, то сами работники определяют ожидаемую зарплату в резюме ниже — 20 543 грн. Примечательно, что количество вакансий в данной сфере в 22 раза меньше, чем количество соискателей.

Составлен топ-5 самых высокооплачиваемых профессий Киева Фіртка

Второе место в рейтинге занимают топ-менеджеры и руководители высшего звена. Им работодатели предлагают 21 318 грн, в то время как сами претенденты на рабочее место ожидают зарплату на уровне 25 829 грн.

Также в пятерку попали транспорт и автобизнес (предлагают 16 884 грн), продажи и закупки (16 409 грн), а также IT, компьютеры, интернет (16 238 грн).

При этом больше всего резюме размещали в сфере администрации, руководства среднего звена (более 130 тысяч резюме), сфере обслуживания (118 тысяч резюме) и в сфере секретариата, делопроизводства, АХО (111 тысяч резюме). В то же время количество вакансий в разы меньше. Например, в сфере обслуживания – 3 170 вакансий, продажи и закупок – 3 077, на рабочие специальности, производство – 2 596 вакансий.

Рейтинг зарплат по профессиям в Киеве Work.ua

Рейтинг зарплат по профессиям в Киеве Work.ua

Рейтинг зарплат по профессиям в Киеве Work.ua

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