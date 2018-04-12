Слишком дорого: в центре Киева закрыли McDonald's

Предприятие "МакДональдз Юкрейн Лтд." (Киев) впервые закрыло ресторан McDonald's в Украине.

По словам руководителя отдела связей с общественностью компании "МакДональдз" Анастасии Зражевской, прекратил работу ресторан в Киеве по адресу бул. Л.Украинки, 26, возле станции метро "Печерская", передает "Интерфакс-Украина".

"Заведение прекратило работу в связи с окончанием действия договора аренды помещения. Новая предложенная арендная ставка была экономически невыгодной для компании МакДональдз", - сказала она.

Зражевская добавила, что 10 апреля был последним рабочим днем ресторана, а его сотрудники были переведены в другие заведения сети.

Как сообщал "Обозреватель", в 2016 году во Флориде закрылся самый большой в мире ресторан McDonald's.