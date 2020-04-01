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1 апреля • обновлено в 09:48
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Скорость 80 км/час: названы улицы Киева, где сняли ограничение

1.2т
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На 17 улицах Киева с 1 апреля разрешена скорость движения транспортных средств до 80 км/ч.

Соответствующее решение ранее приняла Киеврада. Оно действует до 1 ноября.

Эти 17 участков являются приспособленными для более интенсивного трафика, поскольку не имеют наземных пешеходных переходов и пересечений транспортных потоков в одном уровне.

В Киеве на 17 улицах разрешена скорость движения до 80 км/ч

В Киеве на 17 улицах разрешена скорость движения до 80 км/ч

Так, ездить со скоростью до 80 км/ч можно на улицах:

  • Проспект Победы (от Воздухофлотского проспекта до ул. Чернобыльской)

  • Большая Кольцевая дорога

  • Улица Городская (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе при условии капремонта проезжей части)

  • Кольцевая дорога (от просп. Победы до ул. Трублаини)

  • Автодорога Р-69 (от ул. Озерной до границы Киева)

  • Проспект Степана Бандеры

  • Проспект Ватутина (Шухевича)

  • Улица Набережно-Рыбальская

  • Надднепрянское шоссе

  • Столичное шоссе

  • Улица Саперно-Слободская

  • Проспект Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади)

  • Проспект Броварской

  • Бульвар Перова

  • Улица Телиги

  • Проспект Соборности

  • Проспект Леся Курбаса (от просп. Комарова до ул. Гната Юры)

Ранее разгоняться до 80 км/ч можно было в период с 1 апреля по 1 ноября прошлого года. В зимний период из-за сложных погодных условий на всех столичных дорогах действует единое ограничение в 50 км/ч.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 марта, президенту Украины Владимиру Зеленскому презентовали систему автоматической фиксации превышения скорости в столичном регионе.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Украина Киев
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