Скорость 80 км/час: названы улицы Киева, где сняли ограничение

На 17 улицах Киева с 1 апреля разрешена скорость движения транспортных средств до 80 км/ч.

Соответствующее решение ранее приняла Киеврада. Оно действует до 1 ноября.

Эти 17 участков являются приспособленными для более интенсивного трафика, поскольку не имеют наземных пешеходных переходов и пересечений транспортных потоков в одном уровне.

В Киеве на 17 улицах разрешена скорость движения до 80 км/ч

Так, ездить со скоростью до 80 км/ч можно на улицах:

Проспект Победы (от Воздухофлотского проспекта до ул. Чернобыльской)

Большая Кольцевая дорога

Улица Городская (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе при условии капремонта проезжей части)

Кольцевая дорога (от просп. Победы до ул. Трублаини)

Автодорога Р-69 (от ул. Озерной до границы Киева)

Проспект Степана Бандеры

Проспект Ватутина (Шухевича)

Улица Набережно-Рыбальская

Надднепрянское шоссе

Столичное шоссе

Улица Саперно-Слободская

Проспект Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади)

Проспект Броварской

Бульвар Перова

Улица Телиги

Проспект Соборности

Проспект Леся Курбаса (от просп. Комарова до ул. Гната Юры)

Ранее разгоняться до 80 км/ч можно было в период с 1 апреля по 1 ноября прошлого года. В зимний период из-за сложных погодных условий на всех столичных дорогах действует единое ограничение в 50 км/ч.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 марта, президенту Украины Владимиру Зеленскому презентовали систему автоматической фиксации превышения скорости в столичном регионе.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!