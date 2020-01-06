Скандал с "русским миром" в Киеве: полиция отпустила активистов

Полиция отпустила Леонида Овчаренко и Алексея Кальницкого, которые пытались помешать проведению мероприятия с российской блогершей Александрой Митрошиной.
Об этом в Facebook сообщила группа "Відсіч", опубликовав гневный пост с возмущениями и заявив, что "это еще не конец".
"В Украине почему-то, медом намазано российском мусору. Наверное, благодаря прекрасной малороссийской аудитории, ее непревзойденным вкусам и высоким ценностям", – сказано в сообщении.
Полиция также подтвердила, что отпустила мужчин. Отмечается, что по факту инцидента было составлено три административных протокола за хулиганство.
Сообщается, что Овчаренко и Кальницкий "нарушали общественный порядок", за что их и доставили в участок.
В пресс-службе партии "Голос" отреагировали на инцидент и заявили, что нардеп Соломия Бобровская готовит запрос в СБУ с целью выяснить, как блогерша из РФ, которая незаконно посещала оккупированный Крым, попала в Украину.
facebook.com/vidsich
facebook.com/vidsich
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно также российский оппозиционный политик Ирина Хакамада, которая поддерживала аннексию Крыма, планировала выступить на форуме в Киеве.
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