Скандал с "русским миром" в Киеве: полиция отпустила активистов

Полиция отпустила Леонида Овчаренко и Алексея Кальницкого, которые пытались помешать проведению мероприятия с российской блогершей Александрой Митрошиной.

Об этом в Facebook сообщила группа "Відсіч", опубликовав гневный пост с возмущениями и заявив, что "это еще не конец".

"В Украине почему-то, медом намазано российском мусору. Наверное, благодаря прекрасной малороссийской аудитории, ее непревзойденным вкусам и высоким ценностям", – сказано в сообщении.

Полиция также подтвердила, что отпустила мужчин. Отмечается, что по факту инцидента было составлено три административных протокола за хулиганство.

Сообщается, что Овчаренко и Кальницкий "нарушали общественный порядок", за что их и доставили в участок.

В пресс-службе партии "Голос" отреагировали на инцидент и заявили, что нардеп Соломия Бобровская готовит запрос в СБУ с целью выяснить, как блогерша из РФ, которая незаконно посещала оккупированный Крым, попала в Украину.

facebook.com/vidsich

facebook.com/vidsich

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно также российский оппозиционный политик Ирина Хакамада, которая поддерживала аннексию Крыма, планировала выступить на форуме в Киеве.

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