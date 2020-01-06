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6 января • обновлено в 20:51
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Скандал с "русским миром" в Киеве: полиция отпустила активистов

3.1т
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Полиция отпустила Леонида Овчаренко и Алексея Кальницкого, которые пытались помешать проведению мероприятия с российской блогершей Александрой Митрошиной.

Об этом в Facebook сообщила группа "Відсіч", опубликовав гневный пост с возмущениями и заявив, что "это еще не конец".

"В Украине почему-то, медом намазано российском мусору. Наверное, благодаря прекрасной малороссийской аудитории, ее непревзойденным вкусам и высоким ценностям", – сказано в сообщении.

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Полиция также подтвердила, что отпустила мужчин. Отмечается, что по факту инцидента было составлено три административных протокола за хулиганство.

Сообщается, что Овчаренко и Кальницкий "нарушали общественный порядок", за что их и доставили в участок.

В пресс-службе партии "Голос" отреагировали на инцидент и заявили, что нардеп Соломия Бобровская готовит запрос в СБУ с целью выяснить, как блогерша из РФ, которая незаконно посещала оккупированный Крым, попала в Украину.

Скандал с "русским миром" в Киеве: полиция отпустила активистов

facebook.com/vidsich

Скандал с "русским миром" в Киеве: полиция отпустила активистов

facebook.com/vidsich

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно также российский оппозиционный политик Ирина Хакамада, которая поддерживала аннексию Крыма, планировала выступить на форуме в Киеве.

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Автор
Кирилл Лютый
Место
Украина Киев
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Устинов Иван
Устинов Иван
мама вызывай ментов
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Устинов Иван
Устинов Иван
модератор не будь скотом........... смерть активистам
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Устинов Иван
Устинов Иван
я надеюсь активистам ноги прострелили
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