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Семью Ноздровской взяли под охрану: появились новые обстоятельства

3.1тЧитать новость на украинском

Глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов заявил, что дочке и родителям убитой юриста Ирины Ноздровской предоставили охрану.

Об этом он сказал журналистам после общения с инициативной группой активистов, которые требуют найти убийц правозащитницы, сообщает "Укринформ".

"Сейчас обратилась к нам представитель дочери и родителей. На сегодняшний день следователи вынесли постановление и выставлена охрана этих граждан", - сказал Ценов.

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При этом было объявлено о начале служебного расследования относительно дела по убийству сестры Ирины Ноздровской.

"Сейчас я назначил служебное расследование, изучают все материалы, все обращения Ирины (по делу об убийстве ее сестры - Ред.)", - отметил Ценов.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Ценов пообещал уйти в отставку, если через две недели следствие не даст результатов по расследованию убийства юриста Ирины Ноздровской.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Персона
Ирина Ноздровская
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