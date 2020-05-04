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4 мая • обновлено в 23:23
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Санитайзеры и еда на вынос: в Киеве утвердили правила работы фаст-фудов и кофеен

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В Киеве утвердили правила для работы фаст-фудов, кофеен и МАФов на период карантина. Им придется работать исключительно на вынос и обеспечивать покупателей средствами защиты.

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Новые требования расписаны в соответствующем распоряжении Киевской городской государственной администрации. Согласно ему, продажа фаст-фуда и напитков должна осуществляться через специальное окно выдачи. Есть или пить на месте нельзя – все заведения должны работать "на вынос"

Также МАФы должны установить дозаторы с антисептиками и выдавать покупателям одноразовые салфетки и перчатки. Сами же работники обязаны придерживаться масочного режима, каждый день проходить температурный скрининг, соблюдать дистанцию минимум в 1,5 метра и так далее. Если все эти условия соблюдены, то торговая точка может начинать работу уже 5 мая.

В Киеве утвердили правила работы фаст-фудов и кофеен

В Киеве утвердили правила работы фаст-фудов и кофеен

Сегодня

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что уже 5 мая будет принято решение о разрешении в столице продажи кофе на вынос в пределах постепенного ослабления карантина из-за распространения COVID-19.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Коронавирус
Место
Украина Киев
Теги
кофе фаст фуд вирус
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