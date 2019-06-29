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Резали и стреляли: в ресторане Киева устроили массовую кровавую драку

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В Оболонском районе Киева в ресторане "Каспий" произошел конфликт, который перерос в массовую драку со стрельбой и ножами. Нескольких посетителей забрызгали газовым баллончиком, а одному мужчине выстрелили в ногу.

Как сообщает "Информатор", нападавшие скрылись, а полиция обьявила по городу план "Сирена" (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Один из посетителей ресторана рассказал изданию, что драка завязалась на танцполе – повздорили двое мужчин, один из которых, достал нож. Отдыхающие тут же повалили его на пол и вывели на улицу. Но спустя 15 минут агрессор вернулся с четырьмя товарищами.

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Сообщается, что молодые люди забежали внутрь и начали нападать на посетителей ресторана. Они применяли газовые баллончики и оружие: одному мужчине нападавшие выстрелили в ногу. Во время драки в заведении находились дети. После этого мужчины кавказской внешности сели в черный Seat и скрылись.

Место происшествия

Место происшествия

Информатор

Место происшествия

Место происшествия

Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 июня в центре Киева произошла массовая драка при участии 15 человек. Они напали на правоохранителей, когда те попытались разнять нарушителей.

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Место
УкраинаКиев
Тег
Драка
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