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16 апреля • обновлено в 22:45
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Радиация и пылевая буря на Киевщине: в ГСЧС дали объяснение

1.3т
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Пылевая буря в Киевской области не несет угрозы со стороны Чернобыльской зоны отчуждения.

Радиационный фон в столице и области в норме, заявил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин. Его видеокомментарий опубликован на сайте ведомства (чтобы посмотреть, проскролльте новость до конца).

Радиация и пылевая буря на Киевщине: в ГСЧС дали объяснение

Facebook/Alexei Vesyoliy

Он уточнил, что буря была вызвана усилением скорости ветра до 20-25 м/с, который дул в западном направлении.

"Этим ветром поднимались поверхностные слои почвы и перемещались в атмосферном воздухе. Хочу отметить, что это явление не имеет никакого отношения к перемещению воздушных масс из Чернобыля", – отметил Чечеткин.

Глава ГСЧС подчеркнул никакой химической и радиационной угрозы в связи с этим явлением нет.

"Радиационный фон на это время по Киеву, Киевской области, в Зоне отчуждения не превышает природных фоновых значений", – сказал он, добавив, что 17 апреля могут быть остаточные явления от бури.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев и область накрыл мощный ураган, который поднял в воздух пыль и песок.

Также из-за непогоды усложнилась работа спасателей, которые не могут применить авиацию, чтобы потушить возникшие новые очаги пожара в Чернобыльской зоне.

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Читайте все новости по теме "Пожар в зоне ЧАЭС" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Пожар в зоне ЧАЭС
Место
Украина Киев
Тег
ГосЧС
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Voronin Voronin
Voronin Voronin
Гарь почему такая?
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Гоша Злой
Гоша Злой
Voronin Voronin, потому что чечетошник мудачило! У Києві в четвер, 16 квітня, зафіксували продукти горіння в повітрі. Жителів столиці закликали закрити вікна й не виходити на вулицю. Про це повідомила пресслужба КМДА. Уточнюється, що причинами забрудненого повітря є пожежі в Житомирській області та Зоні відчуження, а також північно-західний вітер.
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