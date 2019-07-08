Пуля прошла навылет: в ресторане Киева произошла стрельба

В Киеве в ночь на 8 июля в ресторане Capri мужчина устроил стрельбу и ранил девушку-бармена в плечо. До этого он также пытался выстрелить в охранника заведения.

Поводом для нападения стал отказ секьюрити пропускать его, пишет "Информатор".

"Мужчину это разозлило, он достал травматический пистолет и выстрелил в охранника. К счастью, стрелок не попал в секьюрити, но, воспользовавшись суматохой, прорвался на кухню заведения и совершил несколько выстрелов. Одна из пуль попала в девушку-бармена и прошла на вылет через плечо", – уточнили в СМИ.

Место происшествия "Информатор"

Место происшествия "Информатор"

Пострадавшую экстренно госпитализировали, а "стрелок" скрылся во дворах рядом с кафе.

Как писал OBOZREVATEL, в Оболонском районе Киева в июне в ресторане "Каспий" произошел конфликт, который перерос в массовую драку со стрельбой и ножами. Нескольких посетителей забрызгали газовым баллончиком, а одному мужчине выстрелили в ногу.

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