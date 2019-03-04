Прослушка у офиса Зеленского: СБУ выступила с неожиданным заявлением

В Службе безопасности Украины заявили, что оборудование для прослушки на крыше офиса в Киеве установили сами силовики по делу, не касающемся кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского.

Официальную информацию опубликовала пресс-служба СБУ. Отмечается, что объектом наблюдения был не его штаб по ул. Белорусской,3, а другое здание.

"СБУ действительно осуществляет оперативно-технические мероприятия в городе Киеве по адресу Белорусская, 26. Мы ответственно заявляем, что эти меры никак не связаны ни с одним из кандидатов в Президенты Украины или их окружением", – сказано в сообщении.

Владимир Зеленский Интерфакс

Обнаруженная техника Национальная полиция Украины

"По указанному адресу не зарегистрированы офисные помещения, к которым имеют отношение кандидаты", – добавили в СБУ.

Также силовики пояснили, что все действия происходят на основании определения суда в отношении лица, никак не связанного с избирательной кампанией в пределах и в порядке, предусмотренные украинским законодательством и Конституцией Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале февраля кандидат в президенты Владимир Зеленский написал заявление в полицию по поводу слежки за ним и его командой.

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