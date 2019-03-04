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/Новости Киева

Прослушка у офиса Зеленского: СБУ выступила с неожиданным заявлением

17.4тЧитать материал на украинском

В Службе безопасности Украины заявили, что оборудование для прослушки на крыше офиса в Киеве установили сами силовики по делу, не касающемся кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского.

Официальную информацию опубликовала пресс-служба СБУ. Отмечается, что объектом наблюдения был не его штаб по ул. Белорусской,3, а другое здание.

"СБУ действительно осуществляет оперативно-технические мероприятия в городе Киеве по адресу Белорусская, 26. Мы ответственно заявляем, что эти меры никак не связаны ни с одним из кандидатов в Президенты Украины или их окружением", – сказано в сообщении.

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"По указанному адресу не зарегистрированы офисные помещения, к которым имеют отношение кандидаты", – добавили в СБУ.

Также силовики пояснили, что все действия происходят на основании определения суда в отношении лица, никак не связанного с избирательной кампанией в пределах и в порядке, предусмотренные украинским законодательством и Конституцией Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале февраля кандидат в президенты Владимир Зеленский написал заявление в полицию по поводу слежки за ним и его командой.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
СБУзеленский
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Иппу Хахлов снова и снова
Иппу Хахлов снова и снова
В 1974 году за такие же делишки в отставку пнули президента США Никсона. Пеца, подслушивать своих полит соперников нехорошо...
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Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Иппу Хахлов снова и снова, снова и снова подумай, как тебе будет стыдно, если ваЗЕлинский не пройдет во второй тур..
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Аваков наглеет.
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Каратель Добрый
Каратель Добрый
если бы его слушали - хер бы он заметил) а может и слушают на всякий случай - и правильно. с этим клоуном всяко может быть, по тупости или спецом фигню сотворит и не поморщится.
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