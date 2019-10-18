Сообщила, что в наручниках: в Киеве нашли труп загадочно исчезнувшей молодой матери

В Киеве нашли тело 44-летней Елены Лисовой, которая была в розыске с 15 октября.

Как сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook, труп женщины обнаружили в Бориспольском районе. Автомобиль жертвы Range Rover также нашли.

Елена Лисовая

Лисовая пропала утром 15 октября. По дороге на работу она завезла ребенка в детский сад, но дальше ее никто не видел.

Звучали заявления о том, что женщину похитил ее бывший муж. Его ранее задержали, но отвечать на какие-либо вопросы мужчина отказывался.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Волынской области ранее пропал директор департамента семьи, молодежи и спорта Луцкого городского совета. Его тело вскоре было обнаружено в водоеме недалеко от того места, где он рыбачил с друзьями.

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